Virada Cultural de SP na Zona Sul: confira horário dos palcos e a programação completa

A Virada Cultural de São Paulo, maior festival de cultura gratuito da capital paulista, acontece neste final de semana, nos dias 18 e 19 de maio, para a edição de 2024. O evento terá 22 palcos espalhados pela cidade, quase o dobro a mais do que na edição de 2023.

Em 2024, na Zona Sul de São Paulo, o evento contará line-up composto por Banda Mel, Planta e Raiz, Elba Ramalho, Marcelo Falcão, Roberta Miranda, Michel Teló, Xanddy Harmonia, Claudia Leite entre outros.

Além dos shows em diversas regiões da cidade, neste ano, a Virada Cultural também contará com pontos de coletas de doação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que já deixaram 151 mortos e mais de 100 ainda desaparecidos. Serão aceitos somente alimentos não perecíveis e água potável. Para tanto, receberá o nome de "Virada da Solidariedade".

Shows da Virada Cultural na Zona Sul no dia 18/05; veja horários

Arena Parelheiros:

17h: Banda Mel

19h: Planta e Raiz

21h: Veigh

Arena Campo Limpo:

Palco Campo Limpo

17h: MC Lipi

19h: Elba Ramalho

21h: Marcelo Falcão

Palco Rio Diniz

18h: Reinaldinho e Ily

20h: Thiago Carvalho

Arena Capela do Socorro:

Palco Capela do Socorro

17h: Roberta Miranda

19h: A Dama

21h: Michel Teló

Palco Guarapiranga

18h: Billy SP

20h: Ilê Ayê

Arena Heliópolis:

Palco Heliópolis

17h: Xanddy Harmonia

19h: Maneva

21h: Junior Vianna

Palco Rio Ipiranga

18h: Caio Costta

20h: Francy

Arena M’Boi Mirim:

Palco M’Boi Mirim

17h: MC Davi

19h: Paula Mattos

21h: Claudia Leitte

Palco Piraporinha

18h: Loubet

20h: Yasmin Santos

Shows da Virada Cultural na Zona Sul no dia 19/05; veja horários

Arena Parelheiros:

09h – Ocupação Mundo (Viradinha)

11h – Duo Badulaque

13h – Eliezer de Tarsis

15h – Kevin O Chris

17h – Raça Negra

Arena Campo Limpo:

Palco Campo Limpo

11h – Trupe Trupé

15h – Manu Bahtidão

17h – Leonardo

Palco Rio Diniz

10h – Território do Brincar

14h – Catedral

16h – Arlindinho

Arena Capela do Socorro:

Palco Capela do Socorro

13h – Circo Spacial – Uma Parada Mágica

15h – Latino

17h – Solange Almeida

Palco Guarapiranga

10h – Circo Spacial – Uma Parada Mágica

14h – Ton Carfi

16h – Teto e WIU

Arena Heliópolis:

Palco Heliópolis

13h – Bob Zoom

15h – MC Daniel

17h – Silvanno Salles

Palco Rio Ipiranga

10h – Brincadeira de Todos os Tempos (Viradinha)

14h – Thalles Roberto

16h – Kawe

Arena M’Boi Mirim:

Palco M’Boi Mirim

13h – Sainha de Chita

15h – Kemilly Santos

17h – Israel & Rodolfo

Palco Piraporinha

10h – Ocupação Mundo Giras

14h – Daniela Araújo

16h – Doce Encontro

Quais regiões de SP terão shows da Virada Cultura?

Ao todo, serão 12 palcos de eventos espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. São eles: