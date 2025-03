Binance recebe US$ 2 bilhões de fundo de Abu Dhabi e bate recorde entre corretoras de cripto

A Binance anunciou nesta quarta-feira, 12, que recebeu um aporte de US$ 2 bilhões (R$ 11,6 bilhões, na cotação atual) da MGX, um fundo sediado em Abu Dhabi que tem como foco projetos nas áreas de inteligência artificial e tecnologias emergentes. O investimento é o maior do tipo realizado em uma corretora de cripto e o maior do mundo feito inteiramente em criptomoedas.

Em um comunicado, a Binance afirma que o aporte é um "passo significativo no avanço da adoção de ativos digitais e no reforço do papel da blockchain nas finanças globais". O investimento foi realizado por meio de stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, como o dólar.

O investimento é o primeiro do tipo realizado pela MGX em uma do mercado de criptomoedas. Com o aporte, o fundo0 ganhará uma participação minoritária na corretora. A operação foi descrita pelo fundo como "parte de uma estratégia mais ampla para apoiar o impacto transformador da blockchain na sociedade".

Ainda segundo a Binance, o investimento faz parte de um esforço da MGX para "viabilizar a inovação na interseção da IA, tecnologia blockchain e finanças", incentivando o desenvolvimento de soluções que trabalham na intersecção dessas tecnologias.

Ahmed Yahia, CEO da MGX, disse que "à medida que a adoção institucional acelera, a necessidade de infraestrutura e soluções de blockchain seguras, compatíveis e escaláveis nunca foi tão grande". O executivo afirmou que o objetivo final com a parceria é "construir um ecossistema financeiro digital mais inclusivo e robusto".

Já Richard Teng, CEO da Binance, classificou o aporte como um "marco significativo para a indústria de criptomoedas", inserido em um compromisso da exchange em "construir um ecossistema mais inclusivo e sustentável".

A Binance não informou o tamanho da participação que a MGX adquiriu ou qual o tipo de stablecoin usada na operação. Segundo a corretora, o aporte é consequência da sua crescente presença em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos.

A corretora de criptomoedas disse ainda que não descarta a "introdução de parceiros estratégicos e estamos abertos a fusões e aquisições" e que está aberta a receber planos de venda de outras plataformas de negociação do mercado cripto.

