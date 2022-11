Binance pode desistir de comprar FTX após ter acesso a dados da corretora

Na última terça-feira, 8, o mercado de criptomoedas foi surpreendido por uma transação de grande magnitude: a compra da FTX pela Binance. Anunciado pelos CEOs das corretoras, que correspondem às duas maiores do mundo, o negócio que foi acordado após uma crise de liquidez acometer a FTX agora pode estar ameaçado, segundo fontes da CoinDesk.

Após assinar uma carta de intenção não vinculativa para a aquisição, a Binance entrou em um processo de revisão dos dados internos da FTX para concluir a transação. No entanto, menos de um dia depois, a gigante das criptomoedas parece ter desistido do acordo.

Na última terça-feira, 8, ao anunciar a aquisição, o CEO da Binance, Chanpeng Zhao, disse que a concorrente passava por um "problema de liquidez" e que a compra era uma forma de auxiliá-la. Já o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, associou o movimento a um esforço para proteger os investidores. Os CEOs já haviam trocado farpas nas redes sociais.

O fato é que a FTX suspendeu os saques na plataforma, causando ainda mais pânico no mercado de criptomoedas sobre uma possível insolvência.

A crise de liquidez na FTX foi gerada após um relatório divulgar que o balanço da Alameda Research, empresa do império construído por Bankman-Fried, possuía 30% de suas reservas em FTT, o token emitido pela própria FTX.

Depois disso, grande parte dos investidores demonstraram preocupação com a estabilidade da empresa caso esta enfrentasse problemas, vendendo suas posições no token e realizando saques de suas reservas armazenadas na corretora.

A própria Binance anunciou a venda de US$ 2,1 bilhões em tokens FTT, que havia recebido após vender suas participações na FTX em 2021. A Binance havia investido na segunda maior corretora do mundo em seu início.

Após o anúncio, Bankman-Fried chegou a trocar indiretas com Zhao, afirmando no Twitter que "como sempre - é hora de construir. Faça amor (e blockchain), não faça guerra".

No entanto, pouco tempo depois a aquisição foi anunciada. “Esta tarde, a FTX nos pediu por ajuda. Há um problema significativo de liquidez. Para proteger os usuários, nós assinamos um documento para adquirir completamente a FTX e ajudar a cobrir o problema de liquidez”, anunciou o CEO da Binance no Twitter.

Após o anúncio da compra, no entanto, a Binance destacou que pode desistir do acordo “a qualquer momento” e Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, deletou a publicação em que anunciava a venda da corretora.

De acordo com fontes do CoinDesk, a desistência da aquisição por parte da Binance pode ser muito provável, embora nenhuma das duas corretoras tenha se pronunciado. Além disso, outras corretoras, como Coinbase e OKx teriam recusado ajudar a FTX após ligações de Sam Bankman-Fried.

O CEO da FTX já perdeu US$ 14,6 bilhões de seu patrimônio. Sam Bankman-Fried, conhecido por ser um dos jovens bilionários do universo das criptomoedas, perdeu o título quase que do dia para a noite. A redução em seu patrimônio já chega a 94%, segundo dados do CoinDesk. Bankman-fried também está fora da lista das 500 pessoas mais ricas da Bloomberg.

