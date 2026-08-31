Binance libera ações e ETFs dos EUA para usuários brasileiros

Binance: parceria com autoridades ajuda a conter crimes digitais no mercado cripto. (Binance/Divulgação)
Editor do Future of Money
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12h33.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 13h00.
A corretora de criptomoedas Binance permitirá que seus usuários brasileiros negociem ações e fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) das bolsas dos Estados Unidos. Assim, espera-se que investidores possam comprar ações da Apple, Tesla ou da Nvidia, por exemplo, na exchange.
O movimento indica uma diversificação na oferta da plataforma da corretora para além da compra e venda de criptomoedas, algo que concorrentes já sinalizaram recentemente. Enquanto isso, o mercado de derivativos de criptomoedas, no qual a Binance é líder no mundo, continua restrito no Brasil.
A nova oferta de ações e ETFs provenientes dos EUA será disponibilizada por meio da Sim;paul, corretora brasileira que a Binance comprou em 2025, em parceria com a Alpaca, uma corretora regulada nos EUA e que opera nos mercados da Nasdaq e da Bolsa de Valores de Nova York (Nyse).
“Nos propusemos a alcançar os próximos 3 bilhões de usuários e, para isso, precisamos tornar mais simples o acesso a oportunidades em diferentes casses de ativos, diversificar os portfolios e facilitar a transição entre os investimentos tradicionais e as finanças on-chain", afirmou em nota Yi He, cofundadora e co-CEO da Binance.
Já Thiago Sarandy, diretor-geral da Binance para o Brasil, destacou que a ferramenta permitirá comprar ações e ETFs a partir de US$ 5.
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