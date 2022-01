Bilionário do Shark Tank conta quais suas criptomoedas favoritas para 2022

O bilionário apresentador do programa Shark Tank nos EUA, Kevin O'Leeary, já falou várias vezes sobre seu interesse pelo mercado de criptoativos. E o seu entusiasmo com o setor parece não ter diminuído com a queda do mercado neste início de 2022. Nesta semana, ele falou inclusive sobre como decide seus investimentos em cripto e citou duas criptomoedas que ele acredita serem as mais promissoras para o restante do ano.

No podcast "Best Business", comandado pelo especialista em cripto Anthony Pompliano, Kevin O'Leary explicou como escolhe as criptomoedas nas quais vai investir. Segundo ele, é um "processo de duas etapas", sendo a primeira delas uma análise sobre o time de especialistas e engenheiros que estão por trás do projeto. O segundo é avaliar cuidadosamente o valor econômico da solução que esse time está desenvolvendo. Na explicação, O'Leary usou dois protocolos famosos como exemplo: Solana (e seu token SOL) e Polygon (e sua criptomoeda MATIC).

Sobre a primeira, disse que ficou impressionado com o esforço de inovação dos seus criadores: "Eles estão tentando resolver problemas de uma forma diferente para tentar acelerar tudo", disse.

O bilionário, entretanto, reforçou que o ponto mais forte do protocolo de contratos inteligentes, que é uma das principais alternativas à rede Ethereum, é a sua equipe: "Quem está trabalhando nisso? Sam Bankman-Fried e seu time. Por que alguém não apostaria nesse cavalo", brincou, enchendo a bola do CEO da corretora FTX, um dos homens mais ricos e influentes da indústria cripto, que tem apenas 29 anos de idade.

Sam Bankman-Fried, além de estar por trás da rede Solana e comandar uma das corretoras mais famosas do mundo, também criou a gestora Alameda Research, que tem um dos maiores fundos de venture capital focado em cripto e blockchain do mundo. Ele é, inclusive, um dos nomes confirmados para a terceira edição do evento Future of Money, da EXAME, que acontece entre 26 e 28 de janeiro, online e totalmente gratuito.

Além da Solana, O'Leary também demonstrou grande interesse pelo protocolo Polygon. Segundo ele, antes de investir no ativo, conheceu o seu time de engenheiros em Dubai e só então foi atrás do que o projeto se propõe a fazer: "Agregar transações para reduzir as taxas de gas na rede Ethereum é uma ideia inteligente", afirmou.

O'Leary também demonstrou estar otimista com a adoção e o crescimento do setor de criptoativos: "Um dia, cripto e todas essas plataformas de software serão o 12º setor do S&P", disse, em referência ao principal índice de mercado dos EUA.

