Bernstein diz que mercado do bitcoin já precificou risco quântico

A Bernstein disse na segunda-feira que a recente queda do Bitcoin já precificou grande parte do medo do mercado em relação à computação quântica, argumentando que a ameaça é real, mas ainda administrável, e não um risco existencial imediato.

A queda de quase 50% do bitcoin em relação à sua máxima histórica de US$ 126.198 em outubro de 2025 é uma prova de que o mercado já “precificou” diversos riscos ligados a um avanço quântico, em parte devido ao progresso tecnológico em privacidade com zero-knowledge e criptografia resistente a ataques quânticos, que “contrabalançam” a aceleração da IA e da computação quântica, disse a Bernstein em uma nota de segunda-feira, 13 compartilhada com o Cointelegraph.

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A nota foi publicada duas semanas após pesquisadores do Google afirmarem que futuros computadores quânticos poderiam quebrar a criptografia de curva elíptica usada em muitas blockchains com menos de 500 mil qubits físicos em algumas arquiteturas, reacendendo o debate sobre a rapidez com que o Bitcoin precisa de um caminho de atualização pós-quântica. Esse estudo sugeriu que um computador quântico poderia quebrar uma chave privada de Bitcoin em nove minutos, em um cenário teórico, menos do que o tempo de produção de blocos do Bitcoin, de 10 minutos.

No entanto, a Bernstein afirmou que os desenvolvedores principais do Bitcoin ainda têm “tempo adequado” para definir um caminho pós-quântico. Na semana passada, a empresa previu que o Bitcoin tem cerca de três a cinco anos para se preparar para uma atualização de segurança pós-quântica.

Instituições devem desempenhar papel construtivo na proteção quântica do Bitcoin

A Bernstein afirmou que grandes detentores institucionais, incluindo emissores de fundos negociados em bolsa de Bitcoin spot e compradores corporativos de tesouraria, como a Strategy, devem desempenhar um papel construtivo em qualquer consenso futuro sobre uma atualização pós-quântica.

“Esperamos que parceiros institucionais, com bilhões agora em jogo, desempenhem um papel construtivo na construção de consenso sobre o caminho pós-quântico.”

A nota também destacou a proposta BIP-360, recentemente apresentada, e acrescentou que um consenso mais lento por parte dos desenvolvedores do Bitcoin é visto como um comportamento responsável quando se trata de um ativo de US$ 1,5 trilhão.

A BIP-360 é um rascunho de Proposta de Melhoria do Bitcoin que propõe um tipo de saída Pay-to-Merkle-Root, projetado para reduzir o risco quântico de exposição prolongada ao remover a vulnerabilidade do caminho de chave do Taproot, embora não adicione assinaturas digitais pós-quânticas por si só.

A Bernstein afirmou que a BIP-360 poderia ser implementada como um soft fork para endereços de Bitcoin expostos, mas acrescentou que isso ainda deixaria cerca de 8% da oferta de BTC em endereços inativos vulneráveis a futuros avanços quânticos.

Proteção quântica do Bitcoin é um desafio social, não técnico

O verdadeiro desafio de tornar o Bitcoin resistente à computação quântica está na adoção social dos novos padrões, e não no desenvolvimento técnico, segundo Arthur Breitman, cofundador do blockchain Tezos.

“O trabalho de codificação poderia ser feito hoje à tarde”, mas os detentores de Bitcoin ainda precisariam migrar para esse novo padrão, disse Breitman ao Cointelegraph durante uma entrevista na EthCC 2026.

“Se o Bitcoin precisasse migrar no próximo mês, seria possível do ponto de vista técnico [...] mas não é possível fazer com que todos migrem suas chaves em um mês”, disse Breitman. “Levará anos para que as pessoas migrem corretamente suas chaves”, acrescentou.

O chefe de pesquisa da gestora de ativos Grayscale, Zach Pandl, compartilhou uma visão semelhante em um relatório divulgado na segunda-feira passada. Ele afirmou que os desafios para tornar o Bitcoin resistente à computação quântica são “mais sociais do que técnicos”, considerando que o modelo UTXO não possui contratos inteligentes nativos e que alguns tipos de endereços não são vulneráveis à computação quântica.

No entanto, ele alertou que a comunidade precisa chegar a um consenso sobre como proteger carteiras cujas chaves privadas foram perdidas ou estão inacessíveis.

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