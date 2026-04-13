Strategy compra 13 mil bitcoins por US$ 1 bilhão e se aproxima de 800 mil BTC

A Strategy, de Michael Saylor, maior detentora pública de bitcoin do mundo, adicionou uma grande quantidade de bitcoin às suas reservas na semana passada, aproximando-se de 800 mil BTC em holdings totais.

A Strategy adquiriu 13.927 bitcoins por US$ 1 bilhão entre 6 e 12 de abril, de acordo com um registro 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, 13.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 150 com o cupom FOM26, válido até 30/06/2026.

As compras foram feitas a um preço médio de US$ 71.902 por moeda, marcando mais uma aquisição abaixo do preço médio de compra da empresa, de US$ 75.577.

A Strategy agora detém 780.897 BTC em seu balanço, adquiridos por um custo total de US$ 59,02 bilhões. A empresa precisa de mais 19.103 BTC para atingir 800 mil BTC após já ter comprado mais de 107 mil BTC neste ano.

Compras financiadas com o STRC da Strategy

De acordo com o registro, os US$ 1 bilhão em compras foram financiados por meio de receitas provenientes das ações preferenciais perpétuas da Strategy, chamadas Stretch (STRC).

A empresa vendeu 10 milhões de ações STRC na semana passada, gerando cerca de US$ 1 bilhão em valor nominal e receitas líquidas. Nenhuma ação foi vendida para STRF, STRK, STRD ou para o próprio papel MSTR durante o período.

Segundo o STRC.live, o STRC registrou sua segunda maior emissão semanal da história na semana passada, quase três vezes a média das quatro semanas anteriores. O ativo tem registrado vendas recordes de ações nas últimas semanas após a Strategy alterar suas regras de venda no início de março.

Saylor sinalizou a compra mais recente em uma publicação no X no domingo, compartilhando um gráfico do histórico de aquisições de Bitcoin da Strategy, mostrando 105 compras desde 2020 — um padrão frequentemente observado antes de novas aquisições de BTC.

As compras agressivas de bitcoin pela Strategy ocorrem apesar da empresa registrar perdas não realizadas significativas em suas holdings. Na semana passada, a Strategy reportou que suas perdas não realizadas em ativos digitais chegaram a US$ 14,46 bilhões no primeiro trimestre de 2026.

Além da Strategy, fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin também registraram compras relevantes na semana passada, com ETFs de bitcoin à vista reportando entradas de US$ 786 milhões no período.

Os mercados cripto subiram no início desta semana passada após o anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã, com o bitcoin recuperando os US$ 70 mil e chegando a ultrapassar brevemente os US$ 73 mil, segundo dados do CoinGecko.

A Laser Digital, da Nomura, disse à Cointelegraph que as compras da Strategy foram um dos principais sinais que sustentaram esse movimento, junto com fortes entradas em ETFs de bitcoin. A empresa acrescentou que as ações dos EUA também retornaram aos níveis anteriores ao conflito, reforçando o momentum mais amplo do mercado.

“No entanto, as negociações do fim de semana não correram bem — nenhum acordo foi alcançado e o anúncio mais recente de um bloqueio naval a partir de 13 de abril provocou uma forte retração em direção aos US$ 71.000”, disse a Laser Digital, acrescentando que espera que esse movimento errático de preço continue até o prazo final do cessar-fogo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok