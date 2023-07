Bard ou ChatGPT? IA está na mira dos gigantes de tecnologia

As ferramentas de inteligência artificial estão transformando a produção, a revisão e a interação nas redes sociais, bem como seu uso em diferentes áreas de trabalho. Capazes de criar textos, imagens, simulações e até mesmo conversas, as soluções das IA são um caminho sem volta.

Gratuita, mas ainda não disponível no Brasil, a ferramenta Bard — o novo produto da Google — apresenta maior quantidade e diversidade de dados em comparação ao famoso ChatGPT.

Uma característica inovadora do Bard é sua capacidade de interpretar comandos não apenas em texto mas também em áudio. Além disso, a ferramenta pode converter conteúdo em texto, áudio, vídeo e imagem, ampliando ainda mais suas funcionalidades. Clique no vídeo e confira mais detalhes:

