Banco Central da Irlanda: euro digital é questão de 'quando' e não 'se'

O líder da principal autoridade monetária da Irlanda comparou a compra de criptomoedas com colecionar selos enquanto elogiava o potencial de um possível euro digital.

O governador do Banco Central da Irlanda, Gabriel Makhlouf disse que mesmo que a zona do euro ainda precise decidir quanto à emissão de uma CBDC, o seu desenvolvimento é bastante provável de acontecer.

“Na minha visão, não é uma questão de “se” (a moeda digital será emitida), mas sim de “como” e “quando”, escreveu o governador em um post na quinta-feira, 29.

A introdução de um euro digital iria representar uma “mudança fundamental” na estrutura financeira dos países que utilizam o euro como moeda oficial, notou Makhlouf.

O governador foi menos gentil quanto às criptomoedas, que ele afirma estarem acompanhadas de um “descritor inútil e enganoso”, conforme elas foram excluídas das definições de unidade monetária.

Algumas criptomoedas não possuem nenhuma âncora que as proporciona estabilidade, escreveu Makhlouf, mas “por outro lado, é evidente que algumas pessoas gostam de colecioná-las, assim como gostam de colecionar outras coisas como selos de carta. Comprar itens como este pode ser lucrativo mas também pode gerar perdas”.

Makhlouf mira nas stablecoins, dizendo que as criptomoedas vinculadas seriam “tão boas quanto a administração por trás da promessa de lastro”.

O governador, que está no cargo desde setembro de 2019, é britânico. Anteriormente, foi Secretário do Tesouro Nacional da Nova Zelândia, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

Em março, o Banco Central da Irlanda advertiu quanto aos riscos dos criptoativos e ainda que companhias operando no país deveriam consentir com leis contra a lavagem de dinheiro.

Motivadas pela digitalização financeira cada vez mais presente no cenário mundial, as CBDCs, que são moedas digitais emitidas por bancos centrais, já se tornaram uma opção a se considerar para a economia e desencadearam movimentações de diversos países como Estados Unidos, China, Israel e França que estão com seus projetos em fase de testes, e até mesmo o Brasil, cujo banco central promoveu debates e palestras para discutir o lançamento do real digital no início do mês. Esse tipo de moeda apresenta maior estabilidade e poderá ser aceita em diversos estabelecimentos com facilidade, sem a necessidade de um banco para intermediar o processo.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk