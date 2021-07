Presidente do Fed diz que dólar digital vai tornar criptomoedas obsoletas

Antes de falar ao Senado nesta quinta-feira, 15, quando expressou preocupações sobre a inflação nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, falou sobre o possível lançamento do dólar digital, indicando que os EUA podem se beneficiar de uma CBDC e que ela poderá tornar as criptomoedas obsoletas.

O posicionamento de Powell vem na sequência do comunicado do Banco Central Europeu (BCE), que pretende acelerar o projeto de desenvolvimento do euro digital. Para o norte-americano, o dólar digital pode beneficiar o sistema financeiro dos EUA e pode diminuir o interesse por criptomoedas: "Você não vai precisar de stablecoins, não vai precisar de criptomoedas se tiver o dólar digital. Acho que esse é um dos argumentos mais fortes a seu favor".

As stablecoins são criptomoedas lastreadas por ativos do mundo real, como o próprio dólar, e que, por isso, têm seu preço estável. "Temos uma tradição neste país em que o dinheiro público é mantido no que se supõe ser um ativo muito seguro", disse Powell. "Isso não existe para stablecoins, e se elas vão ser uma parte significativa do universo dos pagamentos... então precisamos de uma estrutura apropriada, que francamente não temos".

Em maio, ele já havia comentado que o Fed está avançando no projeto de criação de uma moeda digital e que divulgará ainda este ano um documento com o posicionamento da instituição sobre o assunto, com intuito de estimular debates sobre questões ligadas a pagamentos, inclusão financeira, privacidade de dados e segurança da informação.

As palavras de Powell não foram muito bem recebidas pelos participantes do mercado de criptoativos. “Acredito que não haja absolutamente nenhuma validade na opinião de que outras criptomoedas são irrelevantes”, disse David Tawil, presidente da ProChain Capital, ao site Blockworks. “Existem tantos tipos de criptomoedas, que são baseadas em tantos protocolos diferentes, para tantos casos de uso diferentes, então dizer que uma CBDC nos Estados Unidos irá essencialmente parar tudo isso é ridículo”.