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Quem são os candidatos a deputado estadual no Rio Grande do Sul?

Os eleitores gaúchos decidem, no dia 4 de outubro, quais serão os nomes que assumirão os cargos de deputado estadual

Eleições no Rio Grande do Sul: gaúchos podem escolher entre 542 candidatos a deputados estaduais

Eleições no Rio Grande do Sul: gaúchos podem escolher entre 542 candidatos a deputados estaduais

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 03h35.

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As eleições gerais de 2026 serão realizadas em 4 de outubro e vão definir os representantes nas Assembleias Legislativas de cada estado e do Distrito Federal (os deputados estaduais), Câmara dos Deputados, além do novo presidente da República, governadores, e dois terços do Senado.

No Rio Grande do Sul, 542 candidatos disputam as 55 cadeiras da Assembleia Legislativa, segundo os registros eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Abaixo, confira a lista completa dos candidatos a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul nas eleições de 2026:

O que faz um deputado estadual?

Os deputados estaduais são representantes eleitos pela população para atuar nas Assembleias Legislativas de cada estado.

O Poder Legislativo estadual é responsável por elaborar, discutir e votar leis que tratam de assuntos de competência do estado, assim como discutir o orçamento estadual e fiscalizar as ações do governador e dos órgãos da administração pública estadual.

Cada estado tem uma Assembleia Legislativa, e o número de deputados estaduais varia de acordo com a representação do estado na Câmara dos Deputados. Em São Paulo, por exemplo, são 94 deputados estaduais.

NÃO DEIXE DE LER: Quem não votou em 2024 pode votar em 2026? Tire dúvidas

Como funciona a eleição para deputado estadual?

A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional.

Diferentemente da disputa para presidente, governador e senador, em que o resultado é determinado pela votação individual dos candidatos, a distribuição das cadeiras da Câmara e das Assembleias Legislativas leva em conta os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações. O eleitor vota em um candidato ou pode optar pelo voto na legenda.

Cada partido elege um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além dos votos na própria legenda. Este cálculo é chamado Quociente Eleitoral.

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