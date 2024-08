B3 cita criptoativos entre "destaques" de negociação em julho

"Sequestro virtual": pagamentos de ataques de ransomware com criptomoedas saltam 84,4% em 2024

Mais de US$ 459 milhões foram pagos em criptomoedas em ataques conhecidos como “sequestro virtual”; no entanto atividades ilícitas envolvendo criptomoedas caíram de US$ 20,9 para US$ 16,7 bilhões