Autor de Pai Rico, Pai Pobre explica como lucrou milhões com bitcoin

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17h30.
Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre” revelou ter lucrado milhões de dólares com bitcoin, a primeira e maior criptomoeda do mundo.
Anteriormente, o autor havia revelado que comprou bitcoin pela primeira vez a US$ 6 mil. Agora, a cotação da criptomoeda ultrapassa os US$ 100 mil. Apesar disso, Kiyosaki prevê novas altas para o bitcoin e continua recomendando o investimento na criptomoeda.
“Eu estava mostrando meu aplicativo da Coinbase a um amigo, explicando que alguns anos atrás eu não tinha muita coisa. Hoje, meu aplicativo mostrou ao meu amigo que tenho milhões em bitcoin... e acho que o bitcoin vai dobrar de preço esse ano, possivelmente até US$ 200 mil”, publicou Robert Kiyosaki em sua conta oficial no X.
Para ele, a razão por trás de seus ganhos milionários com bitcoin é a inteligência emocional. O especialista mencionou dois sentimentos, o medo e a ganância, como os principais sentimentos responsáveis por boas decisões de investimento.
Segundo Kiyosaki, é preciso se distanciar do medo e da ganância para se ter uma boa inteligência emocional, ou “QE”. Para ele, o QE se diferencia do QI, e é mais importante no mundo dos investimentos.
“A diferença emocional e psicológica é a principal diferença entre os ricos, os pobres e a classe média. Isso se chama inteligência emocional, ou QE. Em termos simples, os pobres e a classe média são pobres porque têm medo de perder em vez de ganhar”, disse.
“Perdedores têm baixo QE. Eles vivem na emoção conhecida como medo. Os ricos sabem que ‘medo’ e ‘ganância’ compõem o QE que todos nós temos... e os ricos bem-sucedidos respeitam ambos. O QE é mais poderoso que o QI e por isso que muitas pessoas altamente educadas, como meu pai pobre, morreram pobres. O QE é mais importante que o QI no mundo do dinheiro”, acrescentou.
“Os perdedores têm mais medo de perder do que de ficar ricos. É por isso que tantos professores altamente qualificados são pobres. Eles têm alto QI e baixo QE. Por favor, tome cuidado. Se você quer ser rico e feliz... É importante que você tenha um QE alto, o que significa ser mais inteligente do que sua ganância e seu medo”, concluiu o autor do best-seller “Pai Rico, Pai Pobre”.
