Artista cria criptomoeda em 27 segundos e gera alerta sobre investimentos

Com as chamadas criptomoedas meme capturando a atenção da indústria cripto nas últimas semanas após o lançamento do Pepe, um vídeo que viralizou no Twitter mostrou o quão fácil é atualmente para qualquer pessoa com uma conexão à internet criar uma nova criptomoeda do zero, o que também gerou alertas sobre como esses ativos podem ser usados em golpes.

O vídeo foi publicado no sábado, 6, pelo artista digital Johnny Shankman — que usa o nome whitelights.eth no Twitter. A gravação mostra ele completando um "speedrun" de criação e implantação de um token totalmente novo, humoristicamente chamado de "EASY_MONEY" (Dinheiro Fácil, na tradução livre), em apenas 27 segundos.

O termo "speed run" tem origem na comunidade de jogos e geralmente é usado em referência a completar um jogo, ou o nível de um jogo, o mais rápido possível. Desde então, ele foi incorporado em outras áreas de atuação. No mundo cripto, ele se refere ao rápido desenvolvimento e lançamento de uma criptomoeda do zero.

No vídeo, Shankman mostra como qualquer usuário pode criar rapidamente um novo token utilizando um programa chamado Contracts Wizard, criado pela empresa de cibersegurança em cripto OpenZeppelin. A ferramenta gera um código para um token do tipo ERC-20, ligado ao blockchain Ethereum, com alguns cliques rápidos de um cursor. No programa, os usuários podem selecionar várias possíveis funcionalidades para o token.

Depois que o código é criado, Shankman usa um aplicativo chamado Remix, que compila o contrato inteligente do token e o implanta em uma determinada rede blockchain. No vídeo, Shankman opta por estabelecer sua criptomoeda nova EASY_MONEY (EZ) em uma das redes de testes da Ethereum.

Respondendo aos comentários de usuários do Twitter, o artista disse que o vídeo era "apenas para fins educacionais" e esclarece que decidiu implementar o EASY_MONEY na rede de testes da Ethereum para que ele não seja usado como um token real e vire alvo de especulações de investidores.

Risco de golpes

O vídeo de Shankman rendeu reações de várias contas conhecidas na comunidade de entusiastas de criptomoedas no Twitter, sendo compartilhado por nomes como Loopifyyy. O vídeo ganhou mais de 3 milhões de visualizações em várias contas diferentes.

A popularidade da postagem de Shankman ocorre em um momento em que as "shitcoins" - criptomoedas que não possuem nenhum valor intrínseco para justificar valorizações - ganharam grande popularidade em todo o ecossistema cripto. O recente boom foi liderado em grande parte por um token temático descrito por analistas como "totalmente inútil" chamado Pepe, que viu seu valor aumentar mais de 5.000% desde sua criação em 14 de abril.

Em outro comentário no post original, Shankman apontou que, após o sucesso do vídeo, alguém teria criado um token com o mesmo nome que o seu, mas divulgou que ele "não o fez" e não "o compraria". A facilidade de criar novas criptomoedas ajuda a fomentar a inovação no ecossistema cripto. Ao mesmo tempo, ela abre margem para criação de tokens sem valor mas que se aproveitam de assuntos e ativos em alta para atrair investidores desavisados e roubar seus investimentos, mostrando a importância de realizar uma pesquisa profunda antes de decidir investir em um ativo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok