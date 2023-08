Após despencar 80%, criptomoeda Pepe pode ter novas quedas com temor sobre golpe

A criptomoeda meme Pepe surgiu em 2023 e teve uma ascensão rápida e grandiosa. Em pouco tempo, figurou entre os 50 ativos mais valiosos do mercado e teve uma valorização significativa. Entretanto, quatro meses depois de atingir sua máxima, o ativo acumula uma perda de mais de 80%. E novas quedas podem estar a caminho, como aponta o sentimento no mercado.

Os indicadores técnicos sugerem que o ativo poderia estar em risco de sofrer perdas ainda maiores nas próximas semanas ou meses. O motivo está na disseminação de temores entre investidores de que o ativo era, no fim das contas, apenas um instrumento criado por golpistas para acumular milhões e roubar os fundos dos interessados no projeto.

Em 24 de agosto, vários desenvolvedores da Pepe alteraram o número de assinaturas necessárias para mover tokens da carteira original do ativo, passando a quantidade de assinaturas de duas entre oito, ante as cinco exigidas anteriormente. Em seguida, eles enviaram US$ 16 milhões em Pepe para corretoras de criptomoedas, sugerindo que iriam vendê-las.

Um segmento de analistas de mercado viu essas ações como uma indicação de um iminente "rug pull", um tipo de golpe também conhecido como "puxada de tapete". O cenário aumentou o receio de que o preço da criptomoeda possa cair para zero em 2023.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Pepe vai cair?

O analista de mercado Nebraskangooner sugere que o preço da Pepe pode em breve despencar quase para zero devido à formação de um triângulo descendente em seu gráfico de preço. No âmbito financeiro, um triângulo descendente é um padrão de continuação de baixa caracterizado pela formação simultânea de uma linha de tendência de resistência em queda e uma linha de tendência de suporte horizontal. Ele se resolve quando o preço rompe decisivamente abaixo do suporte e cai tanto quanto a altura máxima do triângulo.

Por outro lado, alguns investidores aproveitaram a queda do preço do ativo como uma oportunidade para comprar a criptomoeda por um preço menor. Notavelmente, o suprimento mantido por investidores com um saldo entre 10 mil e 100 mil tokens aumentou substancialmente desde 27 de agosto.

Essa acumulação está em andamento à medida que os defensores da Pepe afirmam que o mercado pode absorver qualquer pressão adicional de venda por parte dos desenvolvedores do token. "Os desenvolvedores da Pepe costumavam possuir 6% do ativo e venderam 16 trilhões de tokens, equivalentes a 4% do suprimento", observou um investidor da Pepe.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok