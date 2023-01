Após caso FTX, legisladores dos EUA repensam estrutura regulatória para criptos

Os legisladores nos Estados Unidos parecem estar reavaliando a indústria cripto e suas necessidades regulatórias à luz do colapso da FTX. De acordo com o Wall Street Journal, desde que a exchange de criptomoedas entrou com pedido de falência em novembro, os legisladores estão sob pressão para estabelecer uma nova estrutura regulatória para criptomoedas.

Várias propostas estão em andamento que aplicariam as regras bancárias, de valores mobiliários e fiscais existentes às criptomoedas, e os legisladores estão pedindo à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) que adote uma abordagem agressiva ao mercado de criptomoedas.

Em uma audiência na Câmara em dezembro, o deputado Jake Auchincloss, que também é membro do Caucus bipartidário de blockchain do Congresso, observou que “é hora de os investidores e empreendedores de blockchain construírem coisas que importam ou perderão mais credibilidade”, acrescentando que em 14 anos de cripto entregaram apenas “white papers e podcasts”.

O senador Roger Marshall, um defensor do potencial da tecnologia blockchain para impedir fraudes, também está pressionando por uma regulamentação mais rígida nos Estados Unidos. “Alguém precisa me convencer de que nem tudo é apenas um jogo Ponzi”, afirmou.

Entre os poucos legisladores dispostos a defender a indústria cripto, o deputado Patrick McHenry afirmou que é necessário “separar as más ações de um indivíduo do bem criado por uma indústria e uma inovação”. O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara será liderado por McHenry no novo Congresso.

O lobby do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried em Washington estava focado em um projeto de lei que daria à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) autoridade para regular as criptomoedas. Esperava-se que o projeto de lei fosse incluído no pacote de gastos do orçamento para 2023, mas agora é improvável que avance devido aos desenvolvimentos das últimas semanas.

Conforme relatado pelo Cointelegraph, Bankman-Fried foi um doador significativo para republicanos e democratas em Washington. No início deste ano, ele considerou gastar até US$ 1 bilhão para ajudar a influenciar as campanhas eleitorais presidenciais de 2024.

A Open Secrets, uma plataforma que rastreia dinheiro na política, lista SBF como o sexto maior contribuinte político para o ciclo 2021-2022, com uma contribuição total de US$ 39,8 milhões para candidatos e partidos políticos.

