Após atentado contra Trump, bitcoin dispara e registra maior alta em dois meses

Nesta segunda-feira, 15, o bitcoin, principal criptomoeda do mercado, registra alta de mais de 5% após um período de quedas significativas. O motivo para isso está no atentado contra o ex-presidente e atual candidato nos Estados Unidos, Donald Trump.

Nos últimos meses, Trump se tornou um importante apoiador do bitcoin e dos criptoativos, enquanto Joe Biden, seu adversário nas eleições deste ano, apresenta uma posição contrária e menos progressista em relação à nova classe de ativos digitais.

Após o tiro desferido ao candidato em um evento na Pensilvânia, que pegou de raspão sua orelha direita, as chances de vitória de Trump contra o atual presidente Joe Biden aumentaram significativamente. Trump já vinha obtendo sucesso em sua campanha enquanto seu adversário enfrentava problemas em debates.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.016, com alta de quase 5,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na madrugada desta segunda-feira, 15, a principal criptomoeda chegou a US$ 63.218 e teve o maior salto desde 20 de maio.

Anteriormente, analistas já especulavam sobre os impactos de uma possível eleição de Trump no mercado de criptoativos. O candidato, que no passado já criticou o setor, agora se apresenta como “criptopresidente” e diz que quer “todo o bitcoin feito nos EUA”.

“O Partido Republicano tem sido pró-cripto e a maior probabilidade de Trump virar presidente é um fator positivo que está impulsionando os mercados de criptomoedas”, disse Benjamin Celermajer, diretor de investimentos da Magnet Capital, para a Bloomberg.

O que está acontecendo com o bitcoin? Panomara geral e perspectivas

"O mercado cripto passa por um forte movimento de alta desde o último domingo, principalmente após o atentando contra Donald Trump, candidato à presidência dos EUA. Após o ocorrido, pesquisas elevaram para mais de 70% a probabilidade de Donald Trump vencer as eleições, que de certa forma é muito positivo para o mercado cripto, principalmente por conta do posicionamento pró-cripto do ex-presidente dos EUA”, explicou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual.

“Dentro desse cenário, juntamente a melhora no cenário macro, podemos ter o gatilho certo para mais uma nova pernada de alta para os criptoativos, com um possível corte na taxa de juros dos EUA em setembro e a eleição de um presidente que tem demonstrado muito apoio a todo o setor no país", acrescentou.

"De um ponto de vista mais técnico, o bitcoin rompeu a barreira dos US$ 59.300 sem muito esforço no domingo e stops e liquidações de posições vendidas atuam como combustível para o movimento de alta desde então. O primeiro suporte para o bitcoin está na região de US$ 62.000 e o segundo mais abaixo em US$ 61.000. Para os próximos dias, visando a continuidade do movimento de alta do bitcoin, um rompimento dos US$ 63.500 é crucial para um movimento mais extenso, que caso ultrapasse a marca de US$ 65.000, pode ganhar tração para buscar o topo do range próximo de US$ 70.000", concluiu Josa à EXAME.

