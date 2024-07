Tokens das seleções da Argentina e da Espanha caem mais de 20% mesmo com vitórias em torneios

As seleções da Argentina e da Espanha tiveram vitórias importantes na Copa América e na Europa, respectivamente, no último domingo, 14. Entretanto, os fan tokens oficiais dos dois times não tiveram uma resposta positiva às conquistas: dados da plataforma CoinGecko apontam que os ativos despencaram mais de 20% nas últimas 24 horas.

O fan token da seleção espanhola foi lançado em 2021 como parte de uma parceria entre a Federação Real de Futebol Espanhol e a rede blockchain turca Bitci. O criptoativo da seleção argentina foi lançado no mesmo ano, pela Associação Argentina de Futebol (AFA, na sigla em espanhol).

Em geral, os fan tokens são usados como um mecanismo para aumentar o engajamento da torcida com times em diferentes esportes, com o futebol atraindo a maior parte dos projetos lançados até o momento. A aquisição dos tokens costuma vir acompanhada de recompensas e experiências exclusivas ligadas aos clubes.

Por outro lado, alguns investidores também transformaram os fan tokens em ativos mais especulativos. As quedas que atingiram os projetos das seleções dos dois países parecem estar ligadas a esse comportamento, em uma espécie de realização de lucros após os eventos.

O token da Argentina, por exemplo, chegou a disparar mais de 100% após a seleção do país se classificar para a final da Copa América. Já o ativo da seleção da Espanha acumulou uma valorização de 70% nos três dias que antecederam a final da Eurocopa.

A tendência dos fan tokens terem fortes valorizações seguidas de quedas no caso de times com bom desempenho em grandes competições esportivas não é uma novidade. Na Copa do Mundo de 2022, por exemplo, diversos ativos tiveram o mesmo comportamento de preço.

Um estudo de 2022 apontou que a grande audiência e o "alto prestígio" de grandes torneios esportivos impacta no preço dos fan tokens. A Espanha foi a campeã da Eurocopa 2024, derrotando a seleção da Inglaterra. Já a Argentina foi a vencedora da Copa América 2024, derrotando o time da Colômbia.