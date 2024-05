Criptomoeda meme perde todo o valor e despenca 100% após ataque hacker

A equipe por trás da criptomoeda meme normie diz estar negociando com um hacker para devolver 90% dos fundos do projeto roubados devido a uma vulnerabilidade no seu contrato inteligente — levando a uma queda de quase 100%, ou US$ 41,7 milhões, no valor de mercado do token em menos de três horas.

A empresa de análise blockchain Lookonchain foi uma das primeiras a identificar o ataque hacker e a oferta do responsável em uma mensagem para o endereço de blockchain responsável por gerar as unidades da criptomoeda. O ataque teria ocorrido no último domingo, 26.

A equipe por trás do normie disse que aceitou a oferta do hacker para recuperar 90% dos tokens roubados, mesmo após a queda de 96% no preço do ativo. A condição do hacker é que os fundos roubados e os US$ 2,3 milhões na carteira da equipe de desenvolvimento precisarão ser usados para gerar uma nova cripto com foco no reembolso dos investidores.

O hacker também pediu para não haver represálias pelo ataque. “Teremos que relançar [a criptomoeda], sim,” disse a equipe por trás do normie em uma nova conta no X, antigo Twitter, que aparentemente foi criada após a suspensão da conta principal.

“Isso acontecerá depois que recuperarmos nossa conta principal no Twitter e após recebermos os fundos do responsável pelo ataque,” disse a equipe do normie, embora a conta temporária também tenha sido suspensa logo depois.

Já o hacker alegou que os desenvolvedores do projeto tiveram mais lucro com a criptomoeda meme do que ele conseguiu roubar e que não tinha "outra maneira de garantir que esses fundos sejam usados de maneira adequada".

Após ter uma queda de 99% no seu valor, a criptomoeda meme normie opera atualmente com uma desvalorização de 96%. Seu valor de mercado caiu mais de US$ 41,9 milhões, rondando atualmente a casa dos US$ 200 mil. A equipe da ferramenta de monitoramento de blockchains Quick Intel informou que 72 mil investidores foram prejudicados pelo ataque.

O normie foi lançado em meio a uma euforia de criação de criptomoedas meme no blockchain Base em março de 2024, atingindo um pico de capitalização de mercado de US$ 130 milhões em 2 de abril, de acordo com a CoinGecko. Uma investigação recente do Cointelegraph descobriu que 91% das memecoins criadas na Base têm vulnerabilidades que podem expor os usuários a grandes perdas.

