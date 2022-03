Após anúncio do OpenSea, Solana dispara e tem maior preço em dois meses

A criptomoeda SOL, da rede em blockchain Solana, apresenta o seu maior preço nos últimos dois meses. Com alta de aproximadamente 10% nas últimas 24 horas, o desempenho da SOL se destaca entre as dez principais criptomoedas por valor de mercado, segundo dados do CoinMarketCap.

Chegando a ser cotada a US$ 128,15, o movimento de alta da SOL recuou levemente durante a manhã desta quinta-feira, 31, e agora a moeda é negociada por US$ 123,52. Na última semana, a criptomoeda apresenta alta de aproximadamente 23%.

A principal razão por trás da alta da SOL são os NFTs. Em um mundo onde o setor se tornou uma grande parte do mercado de criptoativos, conquistando grandes marcas e celebridades, a Solana se destaca com transações mais rápidas e baratas, propondo soluções para grandes problemas da rede mais utilizada para a negociação de NFTs, a Ethereum.

Estes podem ter sido alguns dos motivos que levaram o maior marketplace de NFTs da atualidade, o OpenSea, a adotar a Solana em sua plataforma. O anúncio, esperado desde janeiro, quando dados sobre a parceria vazaram pela primeira vez, foi feito na última terça-feira, 29. Desta forma, os tokens não fungíveis da rede seriam expostos a um público muito maior.

Levando em consideração que é necessário ter SOL em sua carteira digital para negociar NFTs da Solana, imediatamente o otimismo de investidores sobre a criptomoeda se elevou, ainda que a inclusão dos tokens não fungíveis na plataforma esteja prevista para abril. Pessoas em todo o mundo quiseram se adiantar ao que poderia elevar o preço da criptomoeda ainda mais, e a pressão compradora fez com que o preço disparasse mais de 10%.

Segundo dados do CryptoSlam, a negociação de NFTs na Solana atingiu um pico na última quinta-feira, 30, de 80%, apesar de já ter recuado mais de 33%. Um projeto baseado na rede ganhou destaque nas últimas semanas, por oferecer recompensas em criptomoedas para os usuários que praticarem corridas ao ar livre. O token do Stepn saiu de US$ 0,78 para US$ 2,45 nos últimos sete dias, fator que pode ter ajudado a impulsionar o preço da SOL.

