Análise: se continuar acima dos US$ 39 mil, bitcoin pode voltar a subir

Por Lucas Costa*

O bitcoin segue estável mais uma semana, apesar da volatilidade recente. O principal criptoativo continua trabalhando próximo dos US$ 40 mil, enquanto temos incerteza nos mercados globais. As tensões entre Rússia e Ucrânia permanecem no radar, junto com o impacto inflacionário e seu reflexo nas políticas de elevação das taxas de juros.

O gráfico diário do bitcoin mostra ferramenta de Fibonacci conectando o fundo em US$ 32,837 e topo em US$ 45.956. Seguimos acompanhando a região para determinação dos próximos suportes e resistências, sendo que os vendedores têm mais incentivo em atuar entre US$ 42,45 mil e US$ 45,95 mil. A ponta compradora tem suportes em US$ 35.548 e US$ 32,84 mil.

O Índice de Força Relativa (mede aceleração de tendência) apresenta um cenário de divergência, preço com fundos descendentes e indicador com fundos ascendentes, sinalizando que o movimento atual de queda tem menos força que o anterior.

O objetivo dos traders é capturar volatilidade, se aproveitar de uma oscilação do criptoativo, aproveitando um desequilíbrio de preço e seu deslocamento para as operações. A ferramenta de volume negociado por nível de preço permite acompanhar quais são as regiões com maior quantidade de operações, que podem ser entendidas como faixas de equilíbrio entre compradores e vendedores. Atualmente, o nível dos US$ 39 mil apresenta a maior quantidade de negociações, sinalizando indefinição de movimento para o curto prazo.

O gráfico de 4 horas mostra no detalhe os pontos determinantes da tendência de curto prazo, focando nos topos e fundos recentes. As setas representam possíveis cenários de preço em pontos determinantes. No momento, é importante que o preço se mantenha acima dos US$ 39.184, podendo levar ao teste dos US$ 41.941. O cenário de quedas tem suporte em US$ 35.656, última região de demanda.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok