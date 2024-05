Análise: pressão vendedora aumenta no bitcoin, que tem último fundo em US$ 59.500

O mês de maio começou com um movimento de correção do dólar global (DXY) e recuperação do principal índice de ações dos EUA (SPX). O bitcoin e demais criptoativos também fizeram uma tentativa de recuperação, mas ainda tímida depois das perdas de abril de 2024.

O mercado cripto voltou a operar parte do contexto macroeconômico e no aspecto micro, a discussão dos ETFs de ETH parecem causar algum impacto no price action.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin, ether e Solana.

S&P 500

O S&P500 tem uma tendência de alta no médio prazo e voltou a ganhar força no curto prazo. O preço voltou a trabalhar acima da média móvel de 50 dias, indicando aumento da pressão compradora. O rompimento do último topo em 5.125,00 acionou um novo pivô de alta, com objetivo no topo de abril de 2024 em 5.265,00.

O próximo suporte é o último fundo em 4.960,00. A tendência primária de alta perdeu força e dependemos do rompimento do topo citado para a continuidade do movimento.

DXY

O dólar falhou em renovar o topo em 106,500 e fechou a última semana com queda de 0,96%, a segunda pior semana da moeda americana em 2024. No gráfico diário do DXY, as médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de alta e guiam o movimento de tendência. Outros suportes são a média móvel de 200 dias em 104,215 e o fundo de março de 2024 em 102,650.

Insight: O DXY possui tendência de alta no médio prazo e correção no curto prazo. Esperamos a defesa da ponta compradora perto da média móvel de 200 dias. A falha de cenário pode levar à formação de uma lateralidade ampla.

Bitcoin (BTCUSD)

O bitcoin fechou a última semana em alta, mas observamos um aumento da pressão vendedora. O gráfico diário do BTCUSD mostra cruzamento de baixa das médias móveis de 21 e 50 dias, indicando aumento da pressão vendedora.

O preço formou uma sequência de topos mais baixos que os anteriores e tem encontrado dificuldades em trabalhar acima da máxima de março de 2024. O próximo suporte é o último fundo em US$ 59.500 e seu rompimento pode acionar um pivô de baixa, com objetivos em US$ 52.400 (141,4%) e US$ 48.165 (161,8%).

No curto prazo, o gráfico de 4 horas do bitcoin permite observar o price action de uma forma mais detalhada. O preço fez uma falha de rompimento do fundo da lateralidade em US$ 60.000 e tivemos uma “volta em V” na sequência. Apesar disso, os vendedores voltaram a ganhar força próximo da média móvel de 200 períodos.

É importante lembrar que um cenário de reversão para queda do BTCUSD depende de uma sequência de fechamentos abaixo do suporte em US$ 56.500.

Ethereum (ETHUSD)

O gráfico do ether (ETHUSD) encontrou suporte no último fundo em US$ 2.900, mas também observamos a formação de topos mais baixos que os anteriores. As médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de queda e podem atuar como resistências relevantes em tentativas de recuperação.

Outros suportes são a média móvel de 200 períodos em US$ 2.675 e a projeção de 100% da lateralidade anterior em US$ 2.290.

Solana (SOLUSD)

O criptoativo Solana ficou lateralizado perto da média móvel de 50 dias. O preço falhou em romper o último topo em US$ 207 e formou topo mais baixo que o anterior em US$ 160. O gráfico diário do SOLUSD indica uma lateralidade, com falhas de rompimento de topos e fundos em sequência. O rompimento do fundo em US$ 125 pode levar ao teste do fundo de janeiro de 2024 em US$ 81,10.

