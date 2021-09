Análise: incerteza regulatória pode limitar movimento de alta no bitcoin

Por Lucas Costa*

O bitcoin segue estável na semana, e continua sendo negociado acima dos US$40.000, que é uma região de retomada da força compradora. O principal driver para a manutenção do preço do criptoativo no momento é a batalha entre a indústria e o chairman da SEC Gary Gensler, que apesar de ter sido pesquisador do tema no MIT, tem proposto uma “concentração” do poder regulatório na instituição e teceu duras críticas, chegando a dizer que o mercado de criptos é um “velho oeste”.

No gráfico diário, o preço ainda trabalha abaixo da média móvel de 200 períodos (indicador que mostra a tendência de longo prazo, e que caso o preço trabalhe acima da mesma, temos um sinal positivo), sugerindo cautela. O cruzamento da média móvel de 21 períodos abaixo da média de 200 também demonstra pressão vendedora. Porém, gostamos de ressaltar que a tendência principal ainda é de alta e correções do curto prazo são esperadas. Precisamos ver o bitcoin acima dos US$47.000 para uma melhor definição de cenário.

Fonte: tradingview.com

O gráfico de 4 horas pode ser utilizado para uma análise de curto prazo do criptoativo, e temos aqui uma figura da análise técnica chamada de triângulo, que indica um estreitamento de faixa de negociação e lateralidade. A formação de topos descendentes e fundos ascendente mostra a contração do preço e expectativa de algum movimento intenso em breve (mas sem um direcional definido ainda). A principal resistência se encontra nos US$44.000 e seu rompimento gera uma expectativa de nova alta, com alvo na média móvel de 200 períodos em US$46.250.

Fonte: tradingview.com

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.