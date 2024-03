Análise: correção no bitcoin é 'normal', mas pode fazer preço cair para até US$ 55 mil

O bitcoin iniciou um movimento de correção em uma semana importante para os mercados globais. A discussão dessa semana envolve a decisão de política monetária dos principais bancos centrais do mundo e expectativa de manutenção de juros dos EUA na decisão da quarta-feira, 20.

De maneira geral, o cenário dominante é de risk on, apesar de um início de semana mais conturbado. O otimismo excessivo do mercado no início de 2024 parece ter passado e a expectativa é para um início do ciclo de corte de juros em junho de 2024, que poderia beneficiar os ativos de maior risco percebido.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O movimento técnico dos criptoativos teve correção na última semana, com um grande número de criptoativos perto de suas máximas históricas. Um movimento de realização é “normal”, ainda mais perto de eventos econômicos tão importantes.

Devemos ficar atentos aos próximos suportes e observar se teremos um aumento da pressão compradora nessas regiões chave de preço.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin e ether.

O S&P500 acumula quase 9% de alta em 2024, refletindo o apetite ao risco dos investidores. A tendência de curto e médio prazo é de alta, com cruzamento das médias móveis de 21 e 50 dias. No gráfico diário, temos a formação de topos e fundos ascendentes, com pouca reação da ponta vendedora. As próximas resistências são as extensões de Fibonacci em 5.368 (141,4%) e 5.640 (161,8%). O próximo suporte é a média móvel de 50 dias em 4.980,0.

O dólar fez uma tentativa de reversão no curto prazo e fechou a última semana com alta de 0,69%. No gráfico diário, o preço formou um fundo mais alto que o anterior em 102,600 e temos uma retomada da pressão compradora. A próxima resistência é o último topo em 105,000 (fevereiro de 2024). O dólar voltou a ganhar força em relação aos principais pares e o rompimento da média móvel de 200 dias pode levar à formação de uma nova pernada de alta, com objetivo nos topos em 104,200 e 105,000. O próximo suporte é o último fundo em 102,800.

O bitcoin formou um padrão de reversão no gráfico semanal perto do topo histórico. A tendência de médio prazo é de alta, mas podemos ter alguma correção até os US$ 55 mil. O Índice de Força Relativa entrou em patamar de sobrecompra e acreditamos que correções podem ser saudáveis para a continuidade da tendência de alta de médio/longo prazo

No curto prazo, o gráfico diário mostra uma fraca tentativa de reversão para queda. O preço falhou em formar topo mais alto que o anterior em US$ 69.650 e o rompimento do fundo em US$ 64.660 pode acionar um novo pivô de baixa, com objetivo na média móvel de 50 dias em US$ 56.365.

Outras regiões que podem oferecer uma melhor relação risco/retorno para novas compras são US$ 48.300 (último pivô de alta acionado) e US$ 40.810 (média móvel de 200 dias).

O ether, a criptomoeda nativa da Ethereum, também falhou em romper a máxima da semana anterior e iniciou um movimento de correção. O preço encontrou resistência em $4 mil e formou uma sequência de máximas e mínimas mais baixas que as anteriores.

As médias móveis de 21 e 50 dias têm cruzamento de alta, indicando dominância da ponta compradora no médio prazo, e acreditamos que os indicadores devem atuar como suportes relevantes nos próximos dias. A continuidade da correção pode levar ao teste da média móvel de 50 dias em US$ 3.100 e do último topo rompido em US$ 2.680.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok