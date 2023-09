Análise: bitcoin sobe enquanto investidores esperam por postura 'mais branda' do Fed

Por Lucas Costa*

O bitcoin ensaiou uma recuperação na última semana, com 2,71% de alta. A semana será marcada por uma série de decisões de taxa de juros (FOMC, BoE, BOJ, etc) e que podem afetar a dinâmica dos mercados globais.

O S&P 500, principal índice de ações dos EUA, fechou a última semana com 0,30% de queda, enquanto o dólar fechou a nona semana consecutiva de alta, com valorização de 0,26%. De maneira geral, os mercados se encontram em compasso de espera pelas decisões de juros e falas dos membros dos BCs sobre o cenário de inflação.

Esta quarta-feira, 20, será marcada pela decisão de taxa de juros pelo Fed. A expectativa é de uma pausa de tom “hawkish” do ciclo de juros. Os últimos dados de inflação devem ser incorporados nessa decisão, em um cenário de resiliência de atividade econômica e surpresa inflacionária de itens mais voláteis (energia). As opções negociadas no mercado que refletem a expectativa da decisão de juros precificam 99% de probabilidade de uma manutenção na taxa entre 5,25 – 5,50.

O S&P500 fechou perto da estabilidade nas últimas semanas. A tendência anterior ainda é de alta, mas observamos uma perda de força no curto prazo. A análise do price action mostra uma sobreposição de barras e falhas de fechamentos mais altos, indicando uma indefinição de tendência para os próximos dias.

O gráfico diário já tem um cruzamento de baixa das médias móveis de 21 e 50 dias, que devem atuar como resistências relevantes em um cenário de tentativa de recuperação do S&P 500. O próximo suporte é o fundo anterior em 4.400 e seu rompimento pode acionar um novo pivô de baixa, com objetivo na média móvel de 200 períodos em 4.300 e fundo anterior em 4.160 (maio de 2023).

O cenário de moedas segue com fortalecimento do dólar global (DXY) no curto prazo. Na parte técnica, as médias móveis de 21 e 50 períodos tem cruzamento de alta, indicando dominância da ponta compradora. A próxima resistência é o topo de março de 2023 em 105,850 e esperamos alguma defesa nesse nível de preço. O próximo suporte é a média móvel de 200 períodos em 103,050.

O bitcoin fechou a última semana com 2,71% de alta, após uma sequência de 4 semanas de queda. A tendência de curto prazo fez uma reversão de alta para baixa, com cruzamento de queda das médias móveis de 21 e 50 períodos. Os indicadores devem atuar como resistência em um cenário de recuperação do criptoativo.

O preço encontrou suporte em US$ 25.000, região que foi responsável pelo movimento de recuperação em março de 2023. Acreditamos que esse nível de preço deve ser defendido nos próximos dias. A continuidade da queda pode levar ao teste dos US$ 21.400, enquanto a retomada da pressão compradora pode encontrar resistência na média móvel de 200 períodos.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, tem uma lateralidade no curto prazo e não teve um movimento de recuperação que acompanhou a alta do bitcoin. As médias móveis de 21 e 50 períodos tem cruzamento de baixa e os vendedores ganharam força após a falha de superação da média móvel de 200 períodos em 1.800. O próximo suporte é o fundo anterior e seu rompimento pode levar a correções mais profundas até 1.315 (fundo de janeiro de 2023).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

