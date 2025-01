Alta de 250%: autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê bitcoin em US$ 350 mil ainda em 2025

Autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki é um grande defensor do investimento em criptomoedas. Frequentemente recomendado por ele, o bitcoin apresentou uma alta expressiva de mais de 120% no último ano. No entanto, uma alta ainda maior pode acontecer em 2025, de acordo com Kiyosaki.

“Minha previsão de preço para o bitcoin em 2025: US$ 175 mil até US$ 350 mil. Feliz ano novo”, publicou o autor do livro número 1 de finanças pessoais em sua conta oficial no X (antigo Twitter) no último dia 2 de janeiro.

As previsões de Kiyosaki vão de uma alta de 75% até 250% em 2025, primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos.

Expectativas para o governo Trump

O bitcoin teve um ótimo ano em 2024, mas foi a partir de novembro, após a eleição de Donald Trump para presidência dos Estados Unidos, que a criptomoeda bateu boa parte de seus últimos recordes. O bitcoin chegou a ultrapassar a Meta (antigo Facebook), prata e Saudi Aramco para se tornar o sétimo ativo mais valioso do mundo.

Agora, as expectativas se acumulam para a posse de Trump no próximo dia 20 e suas ações para o mercado de criptomoedas ao longo de todo o mandato. Em campanha, Trump chegou a se autointitular “criptopresidente”.

Além do bitcoin, Kiyosaki já chegou a recomendar outras criptomoedas, como ether e SOL. Suas principais recomendações de investimento, no entanto, são bitcoin, ouro e prata.

