Ainda dá tempo de 'ficar rico' com criptomoedas? Confira as próximas oportunidades

O mercado cripto está se mobilizando em torno de um novo mercado de alta. Só em 2023, o bitcoin saltou mais de 160% e todas as indicações levam a mais valorização para este ano.

A criptomãe tem performado bem, porém o desempenho é inferior ao de muitas altcoins que vêm apresentando multiplicações explosivas. Solana, por exemplo, hoje a quinta cripto de maior capitalização de mercado, cresceu 900% no ano passado. Outra que também surpreendeu foi INJ, do Injective Protocol (blockchain Layer-1), subindo quase 3.000%.

Essas movimentações ladeira acima são resultado das fortes narrativas que vêm circulando no mercado no período. As principais são:

ETF à vista de bitcoin

Onze ETFs de bitcoin à vista foram aprovados em janeiro deste ano, estabelecendo um marco na história dos ativos digitais. A expectativa em torno dos lançamentos foi um dos principais catalisadores da alta do bitcoin em 2023.

Com a aprovação, vamos ver capital novo entrando na criptoesfera. O impacto, por enquanto, é tímido, mas no longo prazo podemos esperar um efeito exponencial, uma vez que o ETF significa um amadurecimento gigantesco do mercado. Segundo um relatório do Standard Chartered Bank, os ETFs spot de bitcoin podem atrair até US$ 100 bilhões no primeiro ano.

Queda dos juros nos EUA

Todos os olhares estão voltados para acompanhar o movimento da taxa de juros nos Estados Unidos. A previsão inicial era de que uma redução viria já em março, mas o Fed anunciou que pode realizar cortes menos significativos e de forma mais lenta.

O mercado vê os cortes como um sinal de melhora na economia. Quando as taxas nos EUA caem, o mercado inteiro é impactado. A tendência é que os investidores globais comecem a olhar mais para ativos de risco como as criptomoedas.

Halving do bitcoin

O Halving do bitcoin é um evento quadrienal que reduz a recompensa dos mineradores à metade. Todas as edições funcionaram como catalisadores históricos de mercados de alta. Quer entender o que é, como funciona e qual o impacto do Halving? Leia a minha coluna sobre o assunto.

Portanto, eu acredito que o evento vai desencadear um novo ciclo de alta.

Em relatório recente, a Delphi Digital desenhou um modelo geral de um ciclo típico do mercado cripto a partir do bitcoin. A estrutura mostra evidências de que o comportamento dos ativos digitais se desenvolve em padrões cíclicos que refletem condições econômicas mais amplas.

Com base nesse modelo, a empresa de consultoria e pesquisa prevê que um novo recorde histórico pode ser registrado até o quarto trimestre deste ano, condição que está alinhada aos padrões históricos do halving.

Lucro de 1.000%: ainda dá?

No início de dezembro de 2023, dediquei uma coluna aqui na “Exame” a explicar como multiplicar por 10 vezes uma carteira cripto no ciclo de alta. Você pode ler aqui.

Agora, com fevereiro batendo à porta, ainda faz sentido pensar nesses 10X?

Eu digo a vocês que sim, mas o bitcoin sozinho não vai proporcionar isso.

Se a gente for até o CoinMarketCap, vemos que, no momento em que escrevo, a capitalização de mercado do bitcoin (multiplicação do preço atual do bitcoin pelo fornecimento circulante) está pouco acima dos US$ 800 bilhões.

Na tabela abaixo, eu faço um cálculo aproximado simples considerando market caps do bitcoin apenas para termos uma ideia de como a moeda pode multiplicar com o tempo.

Observação: para o cálculo do preço por bitcoin, eu usei o fornecimento máximo de moedas (21 milhões de unidades), não o circulante, sendo um pouco mais conservador.

Para o valor de mercado do bitcoin sair de US$ 1 trilhão para US$ 7 trilhões, teremos uma multiplicação de 700%, 7 vezes, portanto.

Depois, ao passarmos de US$ 7 trilhões de market cap para US$ 15 trilhões, a multiplicação será de 214,29% e deve levar um tempo considerável até lá.

Como mostra a tabela, o bitcoin alcançaria o valor de US$ 1 milhão por unidade com um market cap entre US$ 20 trilhões e US$ 22 trilhões. Será mesmo que a moeda pode chegar a esse valor de mercado?

Eu acho que sim, mas pode demorar décadas, quem sabe 50 anos, talvez menos, tudo depende do movimento do mercado.

Na verdade, o que eu quero mostrar com tudo isso é que este ciclo pode ser o último com uma multiplicação significativa no bitcoin.

Então, está tudo perdido?

Claro que não! Por outro lado, temos todo um oceano de altcoins que podem proporcionar multiplicações massivas para os investidores.

Muitas criptomoedas ainda estão subvalorizadas mesmo com as atuais altas. Importante é o investidor saber mesclar a segurança do bitcoin com o potencial explosivo de valorização das altcoins.

Agora, o que você precisa fazer para não perder o timing é partir para a seleção dos ativos. Se quiser entender como analisar uma cripto, eu ensino nessa minha coluna anterior.

