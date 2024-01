JPMorgan: gigante do mercado financeiro investe em cripto e rede blockchain; saiba como

O banco JPMorgan, líder global em serviços financeiros, tem realizado iniciativas para revolucionar ainda mais o cenário das instituições financeiras a partir da rede blockchain Onyx, criada pela própria instituição.

Apesar das críticas do CEO Jamie Dimon ao bitcoin e às criptomoedas, o JPMorgan possui até mesmo sua própria criptomoeda, a JPMCoin.

Você conhece ou já ouviu falar da JPMCoin e da rede Onyx? Para conhecer e se aprofundar um pouco mais nestas inovações, assista ao vídeo:

