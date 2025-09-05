Agentes de IA vão ser maiores usuários de 'dólar digital', diz gestora

O CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, disse que os agentes de IA em breve se tornarão os principais usuários de stablecoins.

Durante uma entrevista à Bloomberg publicada na quarta-feira, Novogratz afirmou que “em um futuro não tão distante, o maior usuário de stablecoins será a IA.” Ele disse esperar que os usuários possam pedir a uma IA para comprar seus mantimentos e que ela realize independentemente as transações necessárias:

“Seu agente de compras, que sabe o que você gosta de comer, sabe se você está ou não de dieta, vai descobrir quais mantimentos comprar e de onde comprá-los.”

A FORMA MAIS CLARA DE ENTENDER O FUTURO DO DINHEIRO. O Especial Dólar Digital é um evento gratuito e online com especialistas e reguladores debatendo o impacto das moedas digitais. O FUTURO DO SISTEMA FINANCEIRO ESTÁ PRÓXIMO. O Especial Dólar Digital, online e gratuito, reúne especialistas que vão mostrar como o dólar digital pode mudar tudo.

Agentes de IA são programas de software autônomos que conseguem perceber o ambiente, tomar decisões e agir para alcançar objetivos sem intervenção humana constante. A principal característica que os diferencia da maioria dos sistemas de IA atuais é seu maior grau de independência.

Novogratz destacou que esse tipo de agente não vai “enviar uma transferência bancária ou usar o Venmo”, e sim depender de transações com stablecoins. Ele disse não saber se tais sistemas estarão operacionais em um ou cinco anos, mas espera que “vejamos uma explosão de transações com stablecoins”.

Stablecoins estão em ascensão

As declarações de Novogratz seguem relatos que sugerem que a adoção de stablecoins em pagamentos está crescendo significativamente. Relatórios de início de junho indicaram que pelo menos quatro empresas de tecnologia, incluindo Apple, X, Airbnb e Google, estavam explorando o uso de stablecoins como forma de reduzir taxas e melhorar os pagamentos transfronteiriços.

No mês passado, a gigante global de supermercados Spar anunciou suporte a pagamentos com stablecoins e criptomoedas em suas lojas na Suíça. Em meados de junho, a gigante do e-commerce Shopify lançou acesso antecipado a pagamentos com USDC da Circle em colaboração com a principal exchange norte-americana, a Coinbase.

No final de julho, a empresa de pagamentos Visa expandiu suas ofertas com stablecoins em sua plataforma de liquidação ao adicionar suporte para os stablecoins Global Dollar (USDG), PayPal USD (PYUSD) e Euro Coin (EURC). Uma pesquisa realizada em meados de maio com 295 executivos de bancos tradicionais, instituições financeiras, fintechs e gateways de pagamento revelou que 90% dos players institucionais estão usando ou explorando o uso de stablecoins em suas operações.

Agentes de IA devem participar da Web3

As declarações de Novogratz sobre agentes de IA seguem afirmações de membros da equipe de desenvolvimento da Coinbase, que disseram que esses sistemas “estão prestes a se tornar os maiores usuários da Ethereum”. Agentes de IA possuem capacidades distintas em relação aos humanos e interagem com esses sistemas de forma diferente, exigindo infraestrutura e middleware especializados.

Por exemplo, Adrian Brink, cofundador da empresa de infraestrutura para agentes de IA Web3 Anoma, afirmou recentemente que esses sistemas requerem uma infraestrutura blockchain baseada em intenções. Essa infraestrutura utiliza objetivos definidos pelo usuário expressos em alto nível, evitando resultados inesperados nas transações.

A startup de infraestrutura descentralizada para agentes de IA, Kite AI, levantou US$ 18 milhões em uma rodada de financiamento Série A liderada pela PayPal Ventures, elevando o financiamento total acumulado para US$ 33 milhões. Um exemplo de serviço de agente de IA integrado à infraestrutura Web3 é o Clanker, um aplicativo descentralizado (DApp) construído em torno de um agente de inteligência artificial que cria memecoins a partir de prompts.

“O Clanker é uma IA que lança tokens cripto para você”, diz o site do DApp. “Dê um nome e um símbolo, e ele cuida automaticamente do deploy, criação de mercado e divisão de taxas.”

Segundo reportagens do início de agosto, o Clanker já gerou mais de US$ 34,4 milhões em taxas para seus usuários até aquele momento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok