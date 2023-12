Adeus 2023: um ano discreto que mudou tudo para o mercado das criptomoedas

Por Mel Gelderman, CEO da token.com*

Com 2023 chegando ao fim e 2024 aparecendo pela janela, finalmente chegou a época do ano em que todos refletimos sobre o passado e contemplamos o futuro. O mercado de baixa manteve a indústria um tanto lenta durante 2023. No entanto, ocorreram alguns eventos muito relevantes e eles vão moldar o mercado do próximo ano, enquanto que não ocorreu nenhum grande desastre. E isso faz de 2023 um ano muito positivo para o mercado de criptomoedas.

O mundo das criptomoedas pode nunca se recuperar dos enormes danos à reputação causados por Sam Bankman-Fried e pelo colapso da FTX. Há pouco mais de um mês, ele foi considerado culpado de sete acusações de fraude e sua sentença será proferida em março.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Embora o mundo das criptomoedas soubesse que a Binance estava sob análise minuciosa e alguns “problemas legais” eram esperados, o tamanho da multa imposta pelo Tesouro dos EUA foi histórico (literalmente).

Alguns entusiastas das criptomoedas tremeram ao pensar em uma multa de 4,3 bilhões de dólares e nas possíveis implicações para a corretora, alguns até esperavam colapsos e desastres semelhantes aos anteriores. No entanto, a Binance foi mais do que capaz de enfrentar a multa – suas operações continuaram normalmente e Changpeng Zhao foi substituído por Richard Teng como CEO.

Zhao é considerado um herói por muitos no mundo das criptomoedas, e todo este caso com a SEC nada mais fez do que destacar o seu papel na criação de um gigante inabalável capaz de encarar de frente o maior acordo já imposto pelo Tesouro dos Estados Unidos.

Enquanto isso, a SEC deixou claro que a indústria criptográfica não é bem-vinda nos Estados Unidos. O mundo é grande e isso só provocará um êxodo de fundadores e empresas para mercados como Dubai, Singapura ou Hong Kong que, independentemente das suas exigentes regulamentações, abriram as portas de forma mais amigável a uma das indústrias mais inovadoras no mundo.

Outra surpresa que 2023 trouxe foi a recuperação do Bitcoin que está em alta em torno de 140% enquanto o mercado está em alta em torno de 80%. É claro que isto influencia as expectativas de alta para 2024, mas não podemos descartar a possibilidade de uma ligeira correção ou mesmo de lateralização por alguns meses antes do início do mercado de alta.

Solana foi considerado um dos ativos mais derrotados durante o último mercado de baixa, no entanto, os acontecimentos em torno da sua recuperação têm sido o assunto do momento, ofuscando até mesmo o Ethereum. Não esqueçamos que ambas são tecnologias incríveis concebidas para tornar o mundo um lugar melhor e que podem ter sucesso simultaneamente, por isso não alimentemos as “panelinhas” que são tão comuns no nosso espaço.

Solana tem mostrado sinais de seu potencial de adoção no mundo real por meio de parcerias com gigantes como Visa e Shopify. Seu telefone anteriormente mal sucedido está esgotado nos Estados Unidos, pois vem embalado com BONK, uma criptomooeda-meme que experimentou subidas estratosféricas no preço recentemente.

Parece que Solana está se tornando a rede preferida de várias moedas Meme. Mas independentemente desta tendência, o aumento deste tipo de moedas diz muito sobre o futuro do mercado.

Criptomoedas-meme são uma porta de entrada para iniciantes no mercado de criptomoedas, simplesmente porque são fáceis de entender. Sem nenhuma utilidade real além do valor atribuído pelas comunidades da Internet, a sua ascensão e queda são determinadas pelas tendências online.

Isto destaca a necessidade de pontos de contato entre o mundo das criptomoedas e o mundo convencional. O aumento destes “pontos de contato” pode ser uma das maiores tendências durante 2024 e além.

Os NFTs podem ajudar a preencher a lacuna entre Web3 e Web2. Atualmente, o sentimento em torno do espaço NFT é fraco. Vimos alguns casos de uso iniciais em 2021 – alguns eram apenas para ganhar dinheiro, enquanto outros não tinham utilidade real, deixando muitos entusiastas anteriores desanimados.

Quando implantada corretamente, a tecnologia NFT pode ser bastante útil. Uma das propostas de valor dos jogos Web3 é jogar para ganhar tokens e ativos tokenizados, como trajes e outros itens de vestuário. Embora os gamers não gostem particularmente de NFTs, a indústria de jogos é enorme e espera-se que se expanda. Os jogos Web3 inevitavelmente encontrarão seu próprio espaço.

Outro caminho para os NFTs chegarem ao mainstream é por meio dos artistas. Os NFTs poderiam potencialmente dar-lhes controle sobre suas criações – e receitas – ao mesmo tempo que fornecem benefícios e experiências exclusivas para fãs leais.

Finalmente, possivelmente a maior disrupção com implicações em vários setores, mas especialmente importante para o mundo blockchain, é a introdução de produtos de consumo de IA, como ChatGPT e Midjourney.

Os efeitos imediatos da IA na vida de milhares de pessoas são facilmente perceptíveis. Espera-se que a indústria da inteligência artificial, por si só, experimente uma explosão ainda maior do que a bolha pontocom na década de 1990.

Como consequência óbvia, o interesse em projetos de blockchain centrados em IA aumentou consideravelmente. Será interessante observar como esses tokens de IA se comportam, mantendo um olhar atento àqueles que simplesmente utilizam o termo "IA" como um jargão de marketing.

2024 parece positivo para o mercado de criptomoedas

À medida que os portfólios ficam verdes, o halving do Bitcoin está nos encarando do horizonte, e um ETF Bitcoin apoiado pela BlackRock é uma possibilidade real. Os ventos da mudança certamente podem ser sentidos.

Quem sabe? Talvez um novo tempo para a criptografia tenha começado.

*Mel Gelderman é CEO da token.com, aplicativo que permite acesso ao mercado de tokens.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok