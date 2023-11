Novo CEO da Binance diz que exchange "virou a página" e garante proteção a investidores

Richard Teng, novo CEO da Binance, divulgou na última segunda-feira, 27, o seu primeiro comunicado para a comunidade de investidores da corretora de criptomoedas desde a saída do então líder da empresa, Changpeng Zhao, após um acordo com o governo dos Estados Unidos.

Na publicação, Teng afirmou que "nos últimos seis anos, a Binance estabeleceu uma base que a posicionou para décadas de crescimento e sucesso contínuos. Agora, meu papel é liderar nossa equipe talentosa e comprometida rumo a esse futuro, respeitando e aprendendo com o passado".

O novo CEO prometeu manter a corretora de criptomoedas na vanguarda da "inovação financeira" e se comprometeu a trabalhar "incansavelmente" para que a exchange atende às expectativas dos seus investidores, destacando sua "experiência de três décadas" na área financeira e de revolução.

"Entendo os desafios e oportunidades únicos que nossa indústria apresenta e estou empenhado em nos guiar tanto nos invernos quanto nos verões cripto", comentou, fazendo referência a períodos de alta e baixa no mercado.

Problemas regulatórios

Apesar de não citar diretamente os problemas recentes da empresa nos EUA, Teng disse que a Binance "virou a página em relação a desafios históricos" e que a exchange está "mais forte do que nunca". Ele avaliou ainda que, nos últimos dois anos, a empresa tem se esforçado para resolver problemas de compliance.

"Como indústria, precisamos de mais foco do que nunca na colaboração com os reguladores. Só então poderemos contribuir eficazmente para o desenvolvimento de um quadro regulatório globalmente harmonizado que promoverá a inovação e, ao mesmo tempo, proporcionará proteções essenciais ao consumidor", defendeu.

Teng argumentou ainda que, mesmo com os problemas legais recentes, os ativos dos investidores seguem protegidos e que a exchange "leva muito a sério" a sua responsabilidade como custodiante, além de ter mantido sua posição como a maior corretora de criptomoedas do mundo.

"À medida que inauguramos a próxima fase do crescimento responsável da Binance, estou entusiasmado com a oportunidade de participar de uma conversa significativa com os legisladores globais, para garantir que os investidores em cripto permaneçam confiantes no futuro da indústria e para envolver e educar o próximo bilhão de usuários", destacou.

