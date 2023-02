Ações da MicroStrategy disparam 100%, e empresa vai manter investimento em bitcoin

A empresa de análise de software MicroStrategy é uma das maiores detentoras de bitcoin do mercado e tem sido beneficiada pela recuperação recente da criptomoeda. No acumulado do ano, as ações da companhia tiveram valorização de 100%, e, mesmo com prejuízos bilionários não realizados, ela sinalizou que não possui planos de parar de investir no ativo.

A MicroStrategy divulgou seus resultados para o quarto trimestre de 2022 na quinta-feira, 2, mostrando que o prejuízo não realizado registrado em suas participações na criptomoeda foram de quase US$ 1,3 bilhão durante todo o ano. O termo "não realizado" se refere ao fato de que a empresa não vendeu essas participações, mas, caso vendesse, teria a perda.

Apesar dos números negativos no papel, o diretor financeiro da MicroStrategy, Andrew Kang, disse na teleconferência de apresentação de resultados da empresa que “podemos considerar a realização de transações adicionais que possam tirar proveito da volatilidade dos preços do bitcoin ou de outros deslocamentos do mercado que sejam consistentes com nossa estratégia de longo prazo".

Durante a teleconferência, o cofundador da MicroStrategy, Michael Saylor, disse que a empresa mede o desempenho de suas ações em relação a "uma série de benchmarks diferentes", dizendo que "o benchmark mais importante é o desempenho do bitcoin."

Saylor, que renunciou ao cargo de CEO em 2022 para se dedicar inteiramente ao investimento na criptomoeda, acrescentou que, desde que a MicroStrategy anunciou pela primeira vez que estava comprando bitcoin em agosto de 2020, a empresa “conseguiu superar o desempenho" da criptomoeda.

Ele disse que as ações da empresa subiram 117% desde agosto de 2020, em comparação com o ganho de 98% da criptomoeda no mesmo período, acrescentando que “o único porto seguro real para um investidor institucional é o bitcoin. O bitcoin é a única commodity digital universalmente reconhecida e, portanto, se você é um investidor, o bitcoin é o seu porto seguro".

Kang afirmou que a MicroStrategy detinha um total de 132,5 mil bitcoins, no valor de US$ 1,84 bilhão, em 31 de dezembro de 2022. Desse total, 14,89 mil bitcoins eram detidos diretamente pela empresa, com o restante sob custódia da subsidiária MacroStrategy LLC.

No final do ano passado, a empresa vendeu uma parte de suas participações na criptomoeda pela primeira vez. Kang disse que os 704 bitcoins foram vendidos para garantir um abatimento fiscal de cerca de US$ 34 milhões através de uma operação de realização do prejuízo. Mesmo com a venda, a empresa aumentou as participações líquidas em 2,5 mil bitcoins durante o último trimestre.

A receita geral da MicroStrategy no quarto trimestre foi de US$ 132,6 bilhões, superando as expectativas de Wall Street. O prejuízo por ação no quarto trimestre foi de US$ 21,93.

