CEO de empresa avaliada em US$ 5,46 bilhões deixa cargo para focar na negociação de bitcoin

O empresário Michael Saylor, considerado um dos maiores entusiastas do bitcoin, está deixando o cargo de CEO da MicroStrategy, sua empresa de softwares de inteligência empresarial, para se dedicar exclusivamente ao investimento em criptomoedas.

Sua empresa fundada em 1989 é avaliada em US$ 5,46 bilhões de acordo com dados do Yahoo Finance, e agora está nas mãos de Phong Le, de acordo com um comunicado da última terça-feira, 2. Antes da saída de Saylor, a MicroStrategy se tornou a empresa de capital aberto que mais possui bitcoin em suas reservas, acumulando um total de 129.218 unidades de bitcoin, de acordo com dados do CoinGecko.

“Acredito que dividir as funções de presidente e CEO vai nos ajudar a buscar nossas duas estratégias corporativas de investir em bitcoin e expandir nossos negócios de software de análise empresarial”, disse Saylor no comunicado.

O empresário não deixará a MicroStrategy por completo, assumindo assim o cargo de presidente. “Como presidente executivo, vou poder me concentrar mais em nossa estratégia de aquisição e negociação de bitcoin, enquanto Phong terá o poder de CEO para gerenciar as operações corporativas gerais”, contou.

O investimento da MicroStrategy em bitcoin chega perto dos US$ 4 bilhões. Grande parte do valor investido foi emprestado por meio da venda de dívidas, segundo informações do Decrypt.

De acordo com a teleconferência de resultados, a empresa não mudará sua posição otimista quanto ao bitcoin e as criptomoedas. Phong Le, o novo CEO, afirmou que está alinhado com Saylor em sua estratégia corporativa e também quanto aos investimentos em bitcoin.

No segundo trimestre de 2022, a MicroStrategy reportou o prejuízo de US$ 917,8 milhões por conta da desvalorização de suas participações em bitcoin. O número é significativamente superior aos US$ 170,1 milhões apresentados no primeiro trimestre, refletindo os resultados negativos do momento difícil pelo qual o mercado de criptomoedas está passando.

Ainda que as perdas financeiras da empresa cheguem muito perto de US$ 1 bilhão, a MicroStrategy chegou a comprar mais unidades de bitcoin entre maio de junho. Foram 480 BTC por cerca de US$ 10 milhões, um preço médio de US$ 20.817 cada.

Outras empresas que utilizam o investimento em bitcoin como estratégia de tesouraria não mantém o mesmo otimismo. A Tesla, segunda empresa de capital aberto que mais investe em bitcoin, vendeu 75% de suas posições no último mês.

