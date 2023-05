A hora e a vez da inteligência artificial no mundo das criptomoedas

Por Fernando Pereira*

O ano de 2023 veio e já podemos afirmar que a inteligência artificial é um dos temas mais comentados do ano. Apesar de ter tido origem entre os anos de 1940 e 1960, o desenvolvimento dessa tecnologia se acelerou a partir de 2010 com o crescimento no volume dos dados produzidos pela humanidade e com o aumento na capacidade de processamento dessas informações.

Nos últimos anos, vimos a IA vencer campeões de xadrez, reconhecer e fazer distinção entre objetos, ser uma auxiliar valiosa nas pesquisas para tratamento e cura de doenças e até se tornou uma importante aliada da humanidade no combate à pandemia da Covid-19, ajudando a reduzir a sobrecarga nos sistemas de saúde e até como ferramenta de detecção de casos mais graves da doença.

Em 2023, o grande destaque veio para o ChatGPT, com incríveis 100 milhões de usuários ativos em apenas três meses após seu lançamento. Com isso, a o chatbot bateu recordes e se tornou o software de maior crescimento na história da internet, superando qualquer app ou rede social já criado.

Tão rápida quanto a adoção da ferramenta da gigante Open IA, é a velocidade dos criptoinvestidores na hora de especular: moedas relacionadas a inteligência artificial valorizaram mais de 1.000% em poucos dias durante o mês de janeiro deste ano. Mas será que é uma boa hora de investir nessas moedas? Estamos diante de uma oportunidade de mercado ou toda essa alta será revertida?

As respostas não costumam ser simplistas, mas dado o cenário positivo e a aceleração acentuada na adoção da IA, podemos entender que este é o momento exato para investir nestes criptoativos. Explico o porquê:

O Cenário

Se os principais conglomerados globais estão de olho nessa inteligência, é certo que algumas delas já estão investindo uma boa quantia em AI. Amazon, Natura, Meta, Coca-Cola, Volvo, Paypal e Pfizer são algumas das empresas que apostam na análise e predição das máquinas: com projetos proprietários, essas empresas apostam em equipes engajadas (e humanas) para o aperfeiçoamento diário de seus sistemas.

Já outras companhias entendem que é mais vantajoso adquirir plataformas de IA já finalizadas do que “perder tempo” no desenvolvimento de uma tecnologia própria e correr o risco de se tornar obsoleto e aquém de seus concorrentes.

Outro fator de peso é a especulação gerada por investidores famintos para tentar descobrir “quem será o novo Google”: empresas e fundos injetam dinheiro em diversos projetos na tentativa de serem precursores de mais uma Big Tech.

A partir desse cenário animador, tanto de expectativas como de investimentos, grandes oportunidades começaram a aparecer também para o setor de criptomoedas.

O Mercado

A inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva e que pode ser aplicada em qualquer atividade econômica, mas haveria grandes riscos se centralizada nas mãos de uma só empresa. Por conta disso, os investidores acreditam que esse tipo de tecnologia, aliada à descentralização - também de poder e atribuições centrais - defendida pelo universo cripto, é um casamento perfeito.

Nesse sentido, existem no momento quatro projetos que parecem ter largado na frente e estão chamando atenção do mercado. Esses criptoativos trazem proposta atraentes e estão bem posicionados para surfar a onda do interesse pelo tema da Inteligência Artificial.

AGIX: Fundada por Ben Goertzel, conhecido como o “pai da Inteligência Artificial”, a SingularityNET (AGIX) é um marketplace voltado para projetos de inteligências artificiais. Quando comentamos mais cedo que muitas empresas devem comprar projetos prontos voltados para área, possivelmente a plataforma utilizada para isso seja a SingularityNET. O token AGIX serve como meio de pagamento dentro do site;

SDAO: Desmembrada da SingularityNEY, a SingularityDAO (SDAO) é um projeto de inteligência artificial voltado para gerenciamento automático de carteiras. Já imaginou uma inteligência verificando 24 horas por dia os melhores indicadores de tendência baseado em análise técnica, dados on-chain e sentimento de mercado para tomar as melhores decisões por você? Essa é a proposta da SDAO e seu token é recebido como recompensa para os usuários do projeto;

FET: A Fetch.ai é uma rede aberta que permite a construção de aplicações que se integram e conversam com dispositivos e serviços da Internet-das-Coisas (IoT). O Token FET é utilizado para o pagamento de transações dentro da rede;

ALI: Ligando a inteligência virtual ao metaverso, a Artificial Liquid Intelligence consegue criar personagens interativos a partir de uma frase, em um estilo muito parecido com o ChatGPT. “Crie um personagem com bigode, mais ou menos 58 anos de idade, grisalho e com sardas” e lá está! Pronto para ser usado em vídeos, desenvolvimento de jogos e por aí vai.

A possibilidade de aplicação de IA no universo cripto pode beirar o infinito, mas ainda é um setor que concentra baixa capitalização de mercado. Contudo, é possível haver uma boa assimetria de alta a partir da retomada do mercado altista. Quando essa retomada irá acontecer? O que sabemos é que estamos nos estágios finais do ciclo de baixa! A partir de 2024, os investidores de projetos ligados à IA poderão colher bons frutos. Assim sendo, tudo indica ser uma boa hora para se investir em projetos desta natureza.

*Fernando Pereira é é trader a analista da corretora de criptomoedas Bitget