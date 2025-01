Ethereum em crise? Vitalik Buterin fala sobre o futuro do projeto em meio a críticas

Vitalik Buterin, um dos criadores do blockchain Ethereum, falou na última quinta-feira, 23, sobre o futuro do projeto e os principais desafios que devem atrair o foco de desenvolvedores nos próximos meses. A análise foi compartilhada em meio a fortes críticas contra os responsáveis pela rede e um desempenho ruim da sua criptomoeda, o ether.

Em uma publicação no seu blog pessoal, Buterin defendeu que qualquer plano de atualização da rede, em especial os com foco na sua escalabilidade, precisa ter como ponto de partida a capacidade de impulsionar casos de uso do ether, de modo a valorizar mais o ativo a partir de um crescimento de demanda e uso.

"Devemos buscar uma estratégia multifacetada, para cobrir todas as principais fontes possíveis do valor do ether como um ativo de ponto triplo", afirmou Buterin. Ele destacou ainda que a criptomoeda deve ser consolidada como a principal tanto da Ethereum quanto das redes de segunda camada ligadas ao blockchain.

Nesse sentido, o ativo seria usado como a principal garantia de qualquer operação que ocorra nas redes. Buterin defendeu ainda que as redes de segunda camada precisam receber incentivos para que passem a usar parte das taxas que recebem de usuários na compra de ether.

Buterin reforçou que a escalabilidade continua sendo o grande problema da Ethereum. A dificuldade da rede em processar grandes volumes de informações rapidamente é o principal desafio do projeto, motivando a criação de redes de segunda camada e outros blockchains concorrentes, em especial a Solana.

Os comentários de Buterin foram compartilhados em meio a fortes críticas contra a Fundação Ethereum, responsável pelo blockchain. Investidores alegam uma falta de clareza sobre o futuro do projeto e também criticam as vendas recentes de ether pela organização.

Ao mesmo tempo, a criptomoeda enfrenta um cenário desafiador. Desde o início de 2024, o ativo tem tido um desempenho aquém do esperado mesmo com uma sequência de recordes do bitcoin e de um novo ciclo de alta no mercado cripto, mas segue como a segunda maior cripto do mercado.

A visão de analistas é que a Ethereum precisa de novidades para voltar a atrair usuários e investidores. A expectativa é que a rede passe por uma nova atualização com foco em escalabilidade em maio deste ano, podendo determinar o desempenho do ativo no curto prazo.