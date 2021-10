7 bilionários do mundo cripto entram para lista dos 400 mais ricos dos EUA

As criptomoedas fizeram com que uma série de novas caras estampassem a lista das 400 pessoas mais ricas dos EUA, publicada pela revista Forbes. Entre elas, várias ligadas ao mercado cripto.

Sam Bankman-Fried da FTX, Fred Ehrsam e Brian Armstrong da Coinbase, Cameron e Tyler Winklevoss da Gemini e Jed McCaleb da Ripple são algumas. Chris Larsen, cofundador da Ripple, também entrou para a lista depois de mais que dobrar seu patrimônio líquido de 2,7 bilhões de dólares em 2020 para 6 bilhões em 2021.

O grupo de bilionários do mundo cripto que participa da lista desse ano vale, em conjunto, 55 bilhões de dólares, e conta com três dos nomes mais jovens da lista. Bankman-Fried, de 29 anos, com um patrimônio de 22,5 bilhões, é o bilionário com menos de 30 anos mais rico desde Mark Zuckerberg,segundo a Forbes, enquanto os cofundadores da Coinbase, Brian Armstrong (38 anos) e Fred Ehrsam (33 anos) também fazem parte da parcela de 15 membros com menos de 40 anos da lista.

A presença desses sete empreendedores na lista reflete a crescente popularidade das criptomoedas na cultura mainstream, e a quantidade de capital que investidores institucionais colocaram no futuro da indústria.

Aqui estão os bilionários que entraram para a lista, em ordem decrescente:

1- Sam Bankman-Fried

O patrimônio líquido de Bankman-Fried mais que duplicou até atingir a faixa dos 22,5 bilhões de dólares, graças a uma recente rodada de investimentos que gerou 900 milhões de dólares para a sua corretora de criptomoedas, a FTX, que atualmente vale 18 bilhões de dólares.

2- Brian Armstrong

Armstrong é cofundador da Coinbase, maior corretora de criptomoedas dos EUA em volume de transações. Brian Armstrong detém 19% da companhia e seu patrimônio líquido estimado é de 11,5 bilhões de dólares.

3- Chris Larsen

Larsen é o cofundador e presidente do protocolo de pagamentos em cripto Ripple, e foi o único bilionário do ramo que também estava presente na lista da Forbes no ano passado. Seu patrimônio líquido estimado é de 6 bilhões de dólares.

4/5- Cameron e Tyler Winklevoss

Conhecidos por seu envolvimento com os primórdios do Facebook, os gêmeos Winklevoss são os fundadores da corretora de criptomoedas Gemini, e cada um deles possui um patrimônio líquido estimado de 4,3 bilhões de dólares.

6- Fred Ehrsam

Também um cofundador da Coinbase, Ehrsam deixou a corretora de criptomoedas em 2017 e agora trabalha para a empresa de investimentos em cripto Paradigm. Seu patrimônio líquido estimado é de 3,5 bilhões de dólares.

7- Jed McCaleb

Também um cofundador da Ripple, McCaleb foi responsável pelo lançamento da Mt. Gox, primeira grande corretora de bitcoin, a qual vendeu antes da mesma sofrer um ataque cibernético. Seu patrimônio líquido estimado é de 3 bilhões de dólares.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

