5ª maior do mundo, criptomoeda que 'venceu' processo nos EUA é disponibilizada em plataforma do BTG

A Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, disponibilizou nesta terça-feira, 19, o investimento em XRP. A criptomoeda, que é nativa do protocolo Ripple, fornece soluções para facilitar transações financeiras e protagonizou um dos principais momentos de destaque do mercado em 2023 ao “vencer” a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e disparar mais de 80% em um único dia.

No momento, a XRP é cotada a US$ 0,5097, com alta de 6,15% nos últimos sete dias e acumulando ganhos de mais de 50% desde o início do ano, segundo dados do CoinMarketCap.

O que é a criptomoeda XRP?

A XRP é a 5ª maior do mundo com um valor de mercado que já supera os US$ 27 bilhões.

Seu sucesso foi conquistado por conta do projeto, que mescla a tecnologia blockchain com sistemas interbancários para possibilitar transferências financeiras de qualquer lugar do mundo em tempo real. Na Coreia do Sul, ela é a criptomoeda mais popular entre os jovens.

“Além de possuir um dos maiores valores de mercado, o projeto é um importante passo na busca de soluções de pagamentos e remessas via tecnologia blockchain”, comentou André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, sobre os motivos que impulsionaram a escolha da XRP para integrar os ativos disponibilizados pela Mynt.

Segundo a Mynt em seu comunicado aos clientes da plataforma, “o número de transações processadas por segundo via blockchain escala a níveis que podem competir com grandes financeiras, algo inédito na indústria”.

Além disso, a XRP não é a única criptomoeda que pode ser negociada no blockchain da Ripple. Outras moedas, incluindo o bitcoin, também podem. Segundo a Mynt, isso faz com que instituições globalmente reconhecidas adotem a tecnologia da Ripple em seus sistemas para uma transferência de dinheiro “eficiente e sem ruídos”.

Vitória judicial contra a SEC

Um dos principais acontecimentos do ano em relação à XRP foi a vitória judicial da Ripple Labs, empresa por trás da criptomoeda, contra a SEC nos Estados Unidos. A autarquia norte-americana processava a empresa há anos pela “oferta e negociação de valores mobiliários não registrados”. Outras gigantes do mercado cripto, como Binance e Coinbase, também são alvos de acusações similares.

A Ripple chegou até a cogitar sair dos Estados Unidos caso a decisão do processo não fosse favorável. Outros países com regulações diferentes, como o próprio Brasil, se tornaram alvos da empresa.

No entanto, a juíza responsável pelo caso determinou que a criptomoeda XRP não configurava um valor mobiliário, dando assim, a vitória parcial do caso para a Ripple. Isso fez com que, neste dia, a XRP disparasse mais de 80%.

"Dissemos em dezembro de 2020 que estávamos do lado certo da lei e estaremos do lado certo da história. Grato a todos que nos ajudaram a chegar à decisão de hoje — uma que é para todas as inovações criptográficas nos EUA. Mais para vir", publicou Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, no Twitter após a decisão.

