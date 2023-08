XRP é a criptomoeda mais popular entre jovens da Coreia do Sul, mostra pesquisa

Investidores de criptomoedas da geração Z na Coreia do Sul estão aparentemente mais inclinados a investir em criptomoedas alternativas, em especial no XRP da Ripple, do que em bitcoin e ether, de acordo com um veículo de notícias local sul-coreano. Os números mostraram os volumes de negociação no primeiro semestre na Bithumb, uma das principais exchanges do país.

A análise constatou que investidores na casa dos vinte anos demonstraram uma tendência de investimento mais "agressiva" do que outros grupos etários. Além disso, os investidores da geração Z apresentaram uma proporção maior de investimentos em outras criptomoedas além do bitcoin e do ether, que são classificados no estudo como investimentos "de longo prazo" e "estáveis" devido à sua relativa baixa volatilidade ante outras criptos.

De acordo com a reportagem, 82,5% dos investidores na casa dos vinte anos investiram em criptomoedas alternativas, excluindo o ether e o bitcoin. O XRP foi a opção mais escolhida pelos investidores da geração Z, com 20,7% detendo o ativo digital criado pela empresa Ripple.

Por outro lado, o estudo da Coreia do Sul também descobriu que o grupo etário com a maior porcentagem de investimentos em bitcoin e ether era o dos investidores na casa dos trinta anos.

Essas estatísticas surgem enquanto a Ripple continua enfrentando escrutínio e um processo regulatório nos Estados Unidos, com um embate jurídico envolvendo a Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC. O regulador recorreu de uma decisão que determinou que o XRP não seria um valor mobiliário por si ou quando é oferecido em exchanges, o que rendeu uma derrota parcial para a SEC.

Criptomoedas na Coreia do Sul

A Coreia do Sul tem reforçado recentemente as restrições às atividades de empresas e investidores de criptomoedas no país. Em 22 de agosto, surgiu a notícia de que autoridades na cidade de Cheongju planejam apreender criptomoedas de milhares de usuários que conseguiram escapar de impostos locais.

Já em 9 de agosto, o CEO da corretora de criptomoedas Bitsonic foi preso pelas autoridades sul-coreanas sob a acusação de roubar cerca de US$ 7,5 milhões em fundos de usuários.A expectativa atual é de que ele será julgado sem detenção preliminar.

Antes disso, em 26 de julho, o país fortaleceu a regulamentação de criptomoedas ao criar uma unidade de investigação interagências com o objetivo de combater crimes relacionados a esses ativos digitais, citando um aumento de atividades ilícitas no mercado cripto e a necessidade de proteção aos investidores.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok