5 criptomoedas que podem subir em 2024 e beneficiar investidores

Por Yan Pedro*

No ano de 2024 teremos um evento que acontece a cada quatro anos no bitcoin, chamado de halving. E, sempre que ele acontece, o bitcoin acaba se valorizando. Não só ele: todas as criptomoedas do mercado também acompanham a valorização do bitcoin e começam a subir muito, podendo trazer lucros para os investidores.

Pensando nisso, neste artigo apresento cinco criptomoedas que devem figurar entre os melhores desempenhos ao longo de 2024, com boas oportunidades de investimento!

Bitcoin

Para começar a nossa lista nós temos o bitcoin, que é a maior criptomoeda do mundo. Apenas pra você ter uma noção, em 2021 o bitcoin bateu o topo histórico de US$ 68 mil , fazendo muita gente ganhar dinheiro. Para 2024, a tendência é que ele ultrapasse o seu histórico e chegue na casa dos US$ 100 mil, graças a um evento chamado halving.

Quando falamos de bitcoin, é necessário ter mineradores para o mercado ganhar novas unidades da criptomoeda. Eles ficam constantemente minerando novas moedas. Só que, diferente do ouro ou de qualquer outro minério precioso, essa mineração não é feita com picaretas, máquinas ou escavadoras. Ela é feita por meios digitais.

Nela, os mineradores usam computadores muito potentes para resolver problemas matemáticos complicados e, quando conseguem resolver, ganham um pouco de bitcoin como recompensa. E aqui vem a parte interessante: aproximadamente a cada 4 anos, acontece um evento chamado halving.

Nele, a recompensa que os mineradores ganham por minerar novos bitcoins é cortada pela metade. Um exemplo para entender melhor: suponha que antes do halving, as pessoas ganhavam 10 bitcoins por resolverem os problemas matemáticos. Depois do halving, elas passam a ganhar apenas 5.

Agora, você pode estar se perguntando por que isso é importante. Bem, o halving é importante porque ele controla a quantidade de bitcoins que é criada. Ao cortar pela metade a recompensa, isso faz com que o bitcoin seja mais raro e difícil de conseguir. Dessa forma, quando temos a escassez de um ativo ele acaba se tornando valioso, e a tendência é que isso aumente seu valor.

Quando acontece o halving, como a quantidade de novos bitcoins que estão sendo criados diminui, muitas pessoas acham que o Bitcoin vai ficar ainda mais valioso no futuro. Então elas acabam comprando mais bitcoins, o que faz o preço subir.

Resumindo, o halving é um evento importante no mundo do Bitcoin porque controla a quantidade de moedas novas que são criadas, e isso torna o bitcoin mais valioso. Até hoje em toda sua história tivemos apenas três halvings, em 2011, 2016 e em 2020, que foi essencial para a popularidade do ativos, afinal de contas a valorização do

último halving popularizou a moeda.

Em 2012, o bitcoin fez 100 vezes a máxima anterior ao halving. Em 2016, ele fez 30 vezes a máxima anterior. E em 2020, ele fez oito vezes a máxima anterior ao halving, que fez ele chegar ao seu topo histórico. Embora seja difícil de falar o preço exato do bitcoin após o próximo Halving, podemos observar que ele sempre bateu e ultrapassou o topo histórico, ou seja, a expectativa é que ele vá além dos US$ 68 mil.

Mas não é só o halving acontecer que o bitcoin se valoriza. No halving de 2020, a grande valorização veio em outubro, 5 meses depois. No de 2016, veio em dezembro, também cinco meses depois. Ou seja, a grande valorização do bitcoin após os Halving vem acontecendo depois de 4 a 5 meses da data.

O próximo halving do Bitcoin tem a previsão de acontecer em abril de 2024. E quando o bitcoin sobe, todas as criptos sobem, assim como a Ethereum, que pode te dar até mais dinheiro que o próprio bitcoin.

Ethereum

Para você que não sabe…recentemente a rede teve uma mudança no sistema de Prova de Participação, o que fez com a Ethereum se tornar um ativo deflacionário, graças ao The Merge.Fora que quem investe em ether pode ganhar uma renda passiva com o staking, o que já é um adicional em relação a muitas outras criptos.

Além disso, a Ethereum é o pilar de uma grandes quantidade de projetos criptos e da maioria

dos NFTs mais famosos. Até maio de 2023, o blockchain do Ethereum hospedou mais de 3.500 projetos, com

um valor total bloqueado de US$32 bilhões.

Isso mostra o quanto ele é útil e a confiança que as pessoas depositam na rede. Se o Bitcoin é o ouro das criptomoedas, o Ethereum seria a prata. Particularmente, eu acredito muito no ether. No momento, cada ether está valendo por volta de US$ 2,2 mil, mas ele já chegou a atingir um recorde de US $4.724.

XRP

Logo em seguida, temos uma cripto que é polêmica e tem um potencial gigante, a XRP! Diferente de muitas criptos, a XRP não é minerada e tem um limite fixo de 100 bilhões de tokens, o que é um diferencial bem interessante em termos de inflação e circulação de tokens.

E quando eu falei polêmica, é porque nos últimos anos a XRP passou por uma briga jurídica pesada com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. A grande questão era: a XRP é um valor mobiliário ou não?

Esse processo durou anos, mas, no meio de 2023, teve um desfecho muito positivo, onde a XRP conseguiu uma vitória parcial na justiça, alegando que ela não é um valor mobiliário. Claro que assim que saiu a notícia a XRP começou a bombar e valorizou até 80% em poucas horas.

E não é só pela vitória na justiça que a XRP se destaca: ela também é famosa pelo custo baixo das transações e faz parte do protocolo de pagamento da Ripple, que é muito eficiente. Atualmente, ela está valendo US$ 0,57, bem menos que o topo histórico de mais de US$3.

Chainlink

Em seguida temos a Chainlink, que é uma rede descentralizada com o objetivo de conectar os smart contracts - contratos inteligentes - com os dados do mundo inteiro. Ou seja, ela conecta o mundo digital e o mundo real!

Isso porque os blockchains, por mais que sejam muito bons, não possuem tecnologia e capacidade suficientes para coletar informações de dados fora da rede, e é aí que entra a Chainlink com os seus oráculos! Eles são conectados na rede da Ethereum e resolvem esse problema, fazendo a conexão entre os dados do mundo real e o digital, ou seja, ela

conecta os contratos inteligentes com o mundo real.

Eles podem oferecer informações como: temperatura e clima, por mais que você pense que seja algo besta, faz total diferença. Afinal estamos falando de um contrato, e para um contrato ser bem-sucedido, ele precisa ter o máximo de informação possível! O topo histórico dela foi de US$ 52,25, e atualmente a criptomoeda vem sendo cotada a

US$ 14.

Polygon

Agora temos uma das minhas principais apostas para 2024: a Polygon. Quem acompanha o mercado cripto já sabe que um dos principais problemas da Ethereum é que a rede é muito cara e lenta!

Com capacidade para processar apenas cerca de 15 transações por segundo, as taxas podem disparar para mais de US$100 em períodos de alta demanda, ou seja, você tem que pagar muito para usar a rede. É aí que a Polygon entra em cena.

O mais interessante sobre a Polygon é que ela funciona como uma rede secundária da Ethereum, oferecendo uma solução de escalabilidade que torna as transações mais rápidas e muito mais baratas. Com ela, é possível realizar até 65 mil transações por segundo, e o custo é apenas uma fração de centavo de dólar, ou seja, mesmo com uma alta demanda no sistema a rede vai rodar tranquilamente e você não precisará pagar muito caro por isso.

O impacto da Polygon no mercado de criptomoedas é inegável.

Com o aumento da popularidade dos NFTs e dos protocolos DeFi, a demanda por plataformas como a Polygon disparou, e sua criptomoeda se beneficiou enormemente dessa tendência, fazendo ela ser uma das principais criptos do mercado.

Por mais que a Polygon não tenha eles podem não ter a fama do Bitcoin ou do Ethereum, mas estão trazendo inovações que têm o potencial de transformar completamente o cenário das criptomoedas. O topo histórico da Polygon foi de 2,68 e atualmente ela vem sendo cotada a 0,76.

*Yan Pedro especialista em criptoativos no Hey Investiro

