5 criptomoedas que podem disparar em outubro, segundo especialistas

Após um mês de setembro marcado por movimentos negativos e de estabilidade no mercado, as criptomoedas chegam ao mês de outubro com investidores mais otimistas. Além de um cenário macroeconômico mais favorável, há a tendência histórica do mercado cripto registrar fortes valorizações em outubro. E o quadro pode se repetir.

A grande novidade em relação a setembro foi a decisão do Federal Reserve de iniciar um movimento de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. A expectativa de um movimento de incentivo à economia tende a beneficiar ativos considerados de risco, em especial as criptomoedas. E alguns ativos específicos do setor podem ser mais beneficiados.

Bitcoin

Danilo Matos, especialista de mercado da NovaDAX, afirma que o bitcoin "encontra-se em um 'estágio crítico', podendo tanto engatar uma nova alta quanto sofrer uma correção mais acentuada. No curto prazo, a manutenção do suporte entre US$ 106 mil e US$ 103 mil é vista como essencial para que o ativo retome a trajetória positiva".

"A região de US$ 118 mil a US$ 121 mil aparece como principal resistência e alvo imediato. No horizonte de longo prazo, o fortalecimento dos ETFs de bitcoin e o crescente interesse institucional reforçam o otimismo em torno da criptomoeda", pontua.

Ethereum

Já André Sprone, LATAM Growth Manager da Mexc, afirma que o ether é um dos ativos com potencial para outubro Ele ressalta que a criptomoeda teve "desempenho mais fraco em setembro, marcado por volatilidade e liquidações", divergindo das fortes altas observadas em julho.

Entretanto, o executivo defende que a criptomoeda "segue como principal infraestrutura de aplicações descentralizadas e pode acompanhar ou superar o bitcoin se o cenário macroeconômico continuar favorável", podendo ser fortemente influenciada por desdobramentos nos Estados Unidos.

Chainlink

A equipe de pesquisa da Coinext, liderada por Taiamã Demaman, afirma que a Chainlink é um dos ativos que merecem a atenção dos investidores ao longo desse mês. O motivo é o crescente "papel central" do projeto ao atuar na interligação entre o mundo das criptomoedas e empresas e ativos fora de redes blockchain.

Ele ressalta que as parcerias recentes anunciadas pelo projeto e a criação da primeira reserva corporativa da cripomoeda tendem a beneficiar o ativo ao longo dos próximos meses. "Ao unir fundamentos sólidos, crescente validação institucional e uma estrutura técnica favorável, a Chainlink potencializa a funcionalidade das próprias camadas 1, servindo como elo entre dados do mundo real e os ecossistemas blockchain".

Hyperliquid

Matos, da NovaDAX, diz que o Hyperliquid é outro com potencial de valorização ao longo de outubro. Ele ressalta que a plataforma descentralizada de negociação de derivativos "enfrenta um momento de cautela", o que pode resultar tanto em movimentos de alta quanto em perdas.

"Desde meados de setembro, o ativo acumula queda de mais de 16%, pressionado por vendas de baleias que migraram para a Aster. A análise técnica aponta uma consolidação entre US$ 43,45 e US$ 48,54. Ainda assim, modelos de inteligência artificial projetam potencial de recuperação para a faixa de US$ 65 a US$ 82 até o final de 2025, considerando a tecnologia e o domínio de mercado da plataforma", explica.

Solana

Demaman e a equipe da Coinext veem a Solana como outra criptomoeda com potencial neste mês. A empresa pontua que o projeto "vem se destacando como ponte entre o mercado tradicional e o universo cripto". Um dos destaques recentes é o fortalecimento do ecossistema do blockchain, atraindo mais projetos e usuários.

"Além dos avanços técnicos, a Solana conquistou espaço também no campo regulatório e institucional. A aprovação pela SEC do ETF do Índice de Criptoativos Hashdex Nasdaq EUA permite que o fundo inclua o SOL ao lado de bitcoin e ether, ampliando sua exposição regulada a investidores institucionais. Esse marco fortalece a legitimidade da Solana no mercado tradicional e tende a potencializar a demanda pelo token no médio e longo prazo", pontua.

