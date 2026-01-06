Bitcoin vai bater novo recorde em janeiro, diz milionário Tom Lee

Tom Lee, um investidor milionário famoso em Wall Street, afirmou na última segunda-feira, 5, que o bitcoin ainda tem potencial para atingir um novo preço recorde em janeiro deste ano. No momento, a criptomoeda segue distante das últimas máximas registradas em 2025.

Apesar do cenário adverso que o ativo enfrentou nos últimos meses do ano passado, Lee avalia que "o bitcoin ainda não atingiu o seu pico de preço", indicando que a criptomoeda tende a subir ainda mais no curto prazo. Entretanto, ele reconheceu erros do mercado.

"Nós fomos excessivamente otimistas sobre [o ativo] atingir o seu pico de preços antes de dezembro, mas eu acredito que o bitcoin vai bater um novo preço recorde até o final de janeiro de 2025. Então, nós não deveríamos assumir que o preço dele e das criptomoedas já chegou ao ápice", defendeu.

O próprio Lee acabou sendo otimista demais em suas projeções para 2025. No ano passado, o milionário chegou a afirmar que a criptomoeda terminaria 2025 valendo US$ 200 mil, mas o ativo acabou chegando ao final do ano abaixo dos US$ 90 mil.

Lee acredita que o mercado de criptomoedas enfrentará uma volatilidade intensa ao longo deste ano, mas ele acredita que elas serão "construtivas" para o setor. Por outro lado, o investidor projeta que "reposicionamentos" de investidores institucionais devem prejudicar o setor no primeiro semestre.

"O ano de 2026 será dividido em duas partes. A primeira metade poderá ser difícil conforme nós lidamos com rebalanceamentos de institucionais e um recomeço estratégico para os mercados de cripto, mas essa volatilidade é exatamente o que abrirá espaço para uma alta significativa na segunda metade", ressaltou.

Além do bitcoin, Lee acredita que o ether também deve disparar neste ano. O milionário foi o grande responsável pela criação da reserva corporativa de ether da BitMine, que tem se consolidado como a maior detentora corporativa da criptomoeda após compras em 2025.

Na visão do investidor, o ether estará "dramaticamente subvalorizado" em relação ao bitcoin. "Nós acreditamos que o ether está entrando em um superciclo semelhante ao do bitcoin entre 2017 e 2021", disse. Para Lee, a exposição de empresas ao ativo será uma "necessidade, não uma aposta".

