Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Bitcoin vai bater novo recorde em janeiro, diz milionário Tom Lee

Celebridade de Wall Street e criador de reserva de Ethereum acredita que mercado de criptomoedas enfrentará volatilidade em 2026

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16h16.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Tom Lee, um investidor milionário famoso em Wall Street, afirmou na última segunda-feira, 5, que o bitcoin ainda tem potencial para atingir um novo preço recorde em janeiro deste ano. No momento, a criptomoeda segue distante das últimas máximas registradas em 2025.

Apesar do cenário adverso que o ativo enfrentou nos últimos meses do ano passado, Lee avalia que "o bitcoin ainda não atingiu o seu pico de preço", indicando que a criptomoeda tende a subir ainda mais no curto prazo. Entretanto, ele reconheceu erros do mercado.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

"Nós fomos excessivamente otimistas sobre [o ativo] atingir o seu pico de preços antes de dezembro, mas eu acredito que o bitcoin vai bater um novo preço recorde até o final de janeiro de 2025. Então, nós não deveríamos assumir que o preço dele e das criptomoedas já chegou ao ápice", defendeu.

O próprio Lee acabou sendo otimista demais em suas projeções para 2025. No ano passado, o milionário chegou a afirmar que a criptomoeda terminaria 2025 valendo US$ 200 mil, mas o ativo acabou chegando ao final do ano abaixo dos US$ 90 mil.

Lee acredita que o mercado de criptomoedas enfrentará uma volatilidade intensa ao longo deste ano, mas ele acredita que elas serão "construtivas" para o setor. Por outro lado, o investidor projeta que "reposicionamentos" de investidores institucionais devem prejudicar o setor no primeiro semestre.

"O ano de 2026 será dividido em duas partes. A primeira metade poderá ser difícil conforme nós lidamos com rebalanceamentos de institucionais e um recomeço estratégico para os mercados de cripto, mas essa volatilidade é exatamente o que abrirá espaço para uma alta significativa na segunda metade", ressaltou.

Além do bitcoin, Lee acredita que o ether também deve disparar neste ano. O milionário foi o grande responsável pela criação da reserva corporativa de ether da BitMine, que tem se consolidado como a maior detentora corporativa da criptomoeda após compras em 2025.

Na visão do investidor, o ether estará "dramaticamente subvalorizado" em relação ao bitcoin. "Nós acreditamos que o ether está entrando em um superciclo semelhante ao do bitcoin entre 2017 e 2021", disse. Para Lee, a exposição de empresas ao ativo será uma "necessidade, não uma aposta".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

5 criptomoedas que podem disparar em janeiro, segundo especialistas

O mercado de criptomoedas atingiu a maturidade: e agora?

Bitcoin pode subir mais, mas 'mercado está dividido'

Brasil caminha de lado em fundos de criptomoedas em 2025

Mais na Exame

Mercados

Firma de investimentos pede registro para ETF de Venezuela nos EUA

Carreira

CEO da Netflix diz que aprende liderança com romances — e releu este livro 'várias vezes'

ESG

Vazamento interrompe perfuração da Petrobrás na Foz do Amazonas

Mundo

Em reunião na OEA, Brasil condena operação dos EUA na Venezuela