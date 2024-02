5 criptomoedas que devem valorizar em fevereiro, segundo especialistas

Após dispararem no segundo semestre de 2023, as criptomoedas voltaram a cair em janeiro deste ano. Agora, enfrentam um período de lateralidade - com pouca variação nos preços - nos primeiros dias de fevereiro. Para especialistas, o cenário é de cautela e incerteza no momento, mas ainda há espaço para alguns projetos específicos valorizarem nas próximas semanas.

Ricardo Da Ros, CEO da Patex, avalia que "o sentimento geral entre os investidores é positivo, mas ao analisar o que pode acontecer nos próximos meses, percebo a necessidade de cautela. Reconheço que estamos em um momento fundamental. Os próximos dois meses, até o final do primeiro trimestre, exigem cautela para evitar surpresas negativas".

"O mercado nem sempre recompensa a maioria, e é importante estar preparado para qualquer cenário. Atualmente, vemos um sentimento positivo predominante, mas é necessário considerar a possibilidade de uma correção, talvez em torno de 20%, para reequilibrar as condições do mercado", pontua.

Confira quais criptomoedas foram apontadas à EXAME por especialistas como os ativos com maior potencial de valorização em fevereiro:

Ethereum

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset, afirma que o ether tem tido uma forte performance abaixo do esperado em 2023, mas possui alguns eventos específicos que podem servir para destravar movimentos de alta de preços e atração de investidores.

"A possibilidade de aprovação de um ETF de ether à vista é uma delas, além do upgrade Dencun previsto para a primeira metade do ano, que deve mexer profundamente no custo de se transacionar na rede Ethereum", explica o especialista. Por isso, novidades ligadas aos dois temas devem mexer com o preço da criptomoeda.

PRQ

Tasso Lago, especialista em cripto na Financial Move, acredita que algumas criptomoedas mais desconhecidas possuem potencial de valorização em fevereiro. Uma delas é a PRQ, um token que opera no blockchain Ethereum e está ligado à plataforma Parsiq.

"Esta plataforma de automação desempenha um papel vital como intermediária entre aplicativos baseados em blockchain e sistemas do mundo real. A Parsiq simplifica a configuração de fluxos de trabalho e a emissão de notificações, conectando blockchains convencionais com sistemas externos", comenta. Novidades no projeto poderão destravar a valorização do token, segundo o especialista.

Solana

Mychel Mendes, corretor especialista em cripto, acredita que a Solana "segue como um bom ativo", mesmo após uma forte valorização entre o fim de 2023 e o início de 2024. A moeda digital acumula uma valorização de mais de 900% nos últimos meses, apoiada pela capacidade de atrair investidores, usuários e projetos.

"A Solana segue como bom ativo, uma vez que vem se mostrando cada dia mais forte e conseguiu responder muito bem após ter sido colocado à prova em janeiro com muitos airdrops [distribuições gratuitas de criptoativos] e volume. Algo que não acontecia no passado", destaca.

Sui

Outra criptomoeda recomendada por Lago é a Sui. O token foi lançado em 2023 junto com um blockchain próprio, em uma estreia que era aguardada pelo mercado. Atualmente, o ativo está entre os 50 mais valiosos do mercado cripto, considerando as capitalizações totais.

"A Sui Network é uma plataforma de blockchain própria, de primeira camada, com foco em tecnologia e Web3", comenta Lago. Na opinião do especialista, o projeto demanda atenção em fevereiro, e poderá ter desdobramentos que atrairiam investidores.

Chainlink

César Felix, CX Manager na NovaDAX, avalia que a Chainlink é uma das criptomoedas com potencial de valorização em fevereiro. O ativo já tem operado com uma alta de mais de 40% nas últimas semanas, após receber um forte fluxo de aportes de grandes investidores.

Para Felix, os investimentos refletem um interesse no mercado de oráculos, que fazem a ligação entre dados em blockchains e dados do mundo real. O executivo afirma ainda que o projeto "demonstra robustez e perspectivas promissoras", indicando que a alta pode continuar em fevereiro.

