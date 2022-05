5 APLICAÇÕES PARA OS NFTS QUE VOCÊ PRECISA CONHECER

Por Thata Saeter

O termo NFT esteve entre os temas mais comentados de 2021 entre artistas, influenciadores, gamers e investidores. Apesar de ter terminado o ano bem hypado, ao longo do ano de 2022, este mercado vem sofrendo uma forte correção nos preços e passando por um processo de amadurecimento.

Apesar dos NFTs normalmente estarem associados com Arte digital, Games, Metaverso e Colecionáveis, suas aplicações vão muito além, eles se tornaram peça fundamental para o avanço do desenvolvimento do ecossistema de criptoativos e o que vem sendo chamado de WEB 3.0, uma nova etapa da internet.

Mais do que um ativo raro, um NFT representa um registro digital da propriedade de determinado bem, seja ele real ou virtual. Confira aqui cinco aplicações dos NFTs que não envolvem a compra dos macaquinhos mais badalados do momento e podem ser úteis para você ou para o seu negócio:

1. IDENTIDADE DIGITAL

Há uma série de soluções envolvendo identidade digital com NFTs. Para se ter uma ideia, é possível utilizar NFTs como credenciais de acesso a sites, cinemas, blogs e até eventos. Também podem ser utilizados para comprovar que você completou com sucesso algum curso ou treinamento, tudo que estiver relacionado à sua identidade. Além disso, outro aspecto positivo, que essa funcionalidade traz, é sobre o potencial de tornar possível que o proprietário dos dados controle com quem compartilha suas informações e até mesmo seja pago cada vez que seus dados forem transferidos de uma empresa para outra, algo que atualmente não acontece, apesar de toda regulamentação vigente.

2. NFTs NA MÚSICA

As discussões acerca dos baixos royalties pagos pelas plataformas de streaming e gravadoras aos artistas é um tema que gera descontentamento há muitos anos, em todo o globo. Com a evolução tecnológica, os tokens não-fungíveis (NFTs) se tornaram alternativa de remuneração para os músicos e artistas. Por meio de um NFT, músicos e artistas podem tokenizar tanto os royalties de uma música ou composição, quanto criar experiências musicais para a sua comunidade de fãs. Além de proporcionar maior controle ao artista sob suas criações, abrem-se muitas possibilidades para os artistas se conectarem com seu público.

3. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS

Imóveis digitalizados ou tokenizados já são uma realidade. O token que representa um imóvel pode ser fra­cionado e comercializado, democratizando o acesso a esse perfil de investimentos, reduzindo as burocracias e custos. No Brasil, já há algumas iniciativas no estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul avançando. Ganhou repercussão há alguns meses, a compra de 20% de um apartamento como NFT, por uma idosa de 82 anos, de Porto Alegre. Será possível fazer a compra e venda de imóveis sem registro em cartório e toda aquela papelada? Uma coisa é certa, as discussões legais sobre a aquisição de frações de imóveis através de NFTs ainda deve ser bastante discutida.

4. REGISTRO DE DOMÍNIOS

Podemos dizer que o registro de domínio em NFT combina dois conceitos, o de endereços de carteira de criptomoedas que funcionam como domínios de sites. O Ethereum Name Service (ENS) e Unstoppable Domains são duas alternativas descentralizadas ao DNS padrão. Não apenas indivíduos, mas também grandes marcas e corporações compraram registro de domínios no blockchain. Recentemente, marcas como Puma e Budweiser registraram seus nomes no Ethereum Name Service.

5. CADEIA DE SUPRIMENTOS E AUTENTICAÇÃO

Na cadeia de suprimentos, a utilização dessa tecnologia permite autenticar os produtos, garantir sua qualidade e verificar sua origem, possibilitando maior transparência. Com o tempo, os NFTs podem ajudar a mitigar a falsificação, ao ajudar a rastrear o movimento de mercadorias ao longo da cadeia de suprimentos e garantir exclusividade. Cadeias de suprimentos de marcas de moda de luxo, por exemplo, têm grande interesse nesse tipo de solução, possibilitando que os consumidores possam verificar digitalmente as informações de propriedade de determinados acessórios e itens de moda, o que reduz significativamente os riscos de aquisição de produtos falsificados, e também tem potencial de agregar valor às experiências de consumo.

