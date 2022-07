4 maneiras para acumular criptomoedas com pouco ou nenhum custo

Investidores de criptomoedas experientes sabem que os mercados de alta são para venda e os mercados de baixa são para acumulação, mas o último pode ser difícil em meio a um cenário de inflação crescente que enfraquece o poder de compra das moedas fiduciárias.

À medida que o mercado de criptomoedas se aprofunda no inverno de criptomoedas, com preços na sarjeta e desenvolvedores focados na criação do próximo protocolo popular ou token a romper, alguns fãs de criptomoedas começaram a explorar novas maneiras de aumentar sua pilha em preparação para o próximo mercado em alta.

Aqui está uma olhada nas cinco principais maneiras pelas quais os investidores podem aumentar o tamanho de seu portfólio de criptomoedas sem quebrar o banco, para que o dinheiro que ganham possa ser usado para combater o aumento do custo de vida.

Staking

O staking é talvez a maneira mais testada e comprovada de aumentar o número de tokens mantidos, pois a grande maioria das redes de prova de participação (PoS) oferece um rendimento constante para bloquear a movimentação de suas criptomoedas.

Além de ajudar na validação de transações e na segurança da rede, fazer stake em tokens em um contrato inteligente reduz a oferta circulante disponível, o que, por sua vez, pode ajudar a aumentar o preço do criptoativo subjacente.

No entanto, deve-se tomar cuidado com qual token está apostado, pois os invernos cripto são conhecidos por levar ao desaparecimento da maioria dos protocolos que não possuem fundamentos sólidos ou apoio significativo.

Projetos com um histórico estabelecido, volume de negócios saudável e uma comunidade ativa e crescente de usuários são algumas das chaves a serem observadas ao escolher uma boa rede PoS. Algumas das principais opções do mercado atual incluem Ethereum, Cosmos, Fantom, Solana, Avalanche, Polygon e Polkadot.

Jogos que dão recompensas em criptomoedas

2021 viu o surgimento dos protocolos GameFi e play-to-earn, que oferecem aos jogadores a capacidade de fazer o que sempre amaram – e ganhar a vida no processo.

Embora os preços dos tokens para os jogos mais populares como Axie Infinity tenham caído, o que, por sua vez, prejudicou a capacidade de ganho dos jogadores, o setor continua sendo um dos mais ativos no ecossistema de criptomoedas e provavelmente continuará a prosperar no mercado. futuro.

Alguns jogos exigem um investimento inicial, o que pode prejudicar muitos que estão procurando maneiras gratuitas de ganhar criptomoedas. Mas, protocolos como Yield Guild Games e Merit Circle oferecem a esses usuários a opção de alugar ou emprestar os ativos necessários em troca de uma pequena comissão que é retirada de quaisquer recompensas obtidas.

Renda extra em criptomoedas

A última década viu a ascensão da economia informal (gigs, ou "bicos"), à medida que os aplicativos de compartilhamento de viagens e os serviços de entrega de comida explodiram em popularidade e os trabalhadores evitaram a rotina tradicional de 9 horas diárias e 5 dias de trabalho.

À medida que o trabalho remoto e o estilo de vida nômade crescem em destaque, a natureza descentralizada das criptomoedas abriu as portas para uma infinidade de oportunidades para as pessoas ajudarem a contribuir com o ecossistema enquanto também ganham criptomoedas no processo.

Apesar do início do inverno cripto, que levou algumas das maiores empresas do setor a demitir grandes porcentagens de sua força de trabalho, novos empregos no setor são publicados diariamente à medida que os projetos são lançados e as empresas estabelecidas se afastam do sistema legado.

De gigs de meio período e contratos de trabalho a atribuições de recompensas e divulgação da comunidade, há uma variedade de oportunidades para os investidores ganharem criptomoedas enquanto seu trabalho diário paga as contas.

Distribuições gratuitas

Os airdrops ou distribuições gratuitas de criptomoedas, se tornaram um pilar na comunidade de criptomoedas, pois oferecem uma das melhores maneiras de maximizar os esforços de marketing e trazer novos usuários para a comunidade.

À medida que projetos que rapidamente subiram e caíram durante o mercado em alta começam a se dobrar e desaparecer no espelho retrovisor, novos projetos que representam a próxima geração de protocolos blockchain estão começando a ser lançados e precisam atrair usuários para seus ecossistemas.

Embora os tokens para esses projetos geralmente comecem com pouco ou nenhum valor, indivíduos com paciência às vezes podem ser recompensados ​​com um bom dia de pagamento no futuro, uma vez que o impulso de alta retorne ao mercado.

Outra opção é que os cripto degens explorem airdrops que já ocorreram com o objetivo de encontrar aqueles para os quais eles se qualificaram, mas ainda não reivindicaram. Alguns exemplos mais recentes incluem os airdrops da Optimism e da Evmos, que chegaram no final do mercado altista e podem ter se perdido no caos dos últimos meses.

Uma vez reivindicados, os usuários têm a opção de vender esses tokens por uma stablecoin ou outra criptomoeda preferida, ou podem manter esses tokens com a esperança de obter bons ganhos quando a primavera cripto chegar.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok