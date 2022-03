2º maior ETF do Brasil vai investir em Axie Infinity e The Sandbox

A Hashdex, que opera diversos fundos e ETFs de criptomoedas no Brasil, anunciou a entrada dos projetos Axie Infinity e The Sandbox no NCI (Nasdaq Crypto Index), índice criado pela companhia em parceria com a bolsa americana Nasdaq.

Com as inclusões, o NCI passa a contar com 10 criptoativos. Por se tratar de uma cesta de ativos que busca representar o melhor do mercado cripto, a cada três meses o índice passa por um processo de rebalanceamento.

"Essa é uma mudança muito positiva para o índice, que fica ainda mais robusto, moderno e tecnológico. Os dois novos criptoativos representam o que há de melhor nos segmentos de metaverso e games. São projetos que devem continuar a crescer e prosperar muito nos próximos anos", comenta Roberta Antunes, Chief of Growth da Hashdex.

A mudança também impacta diretamente o ETF HASH11, que replica 100% o NCI. O produto foi o primeiro ETF de criptoativos lançado no Brasil. Atualmente, é o segundo maior da B3 em número de cotistas. O HASH11 já possui mais de R$1,7 bilhões sob gestão e quase 160 mil investidores.

Com as novas inclusões, o índice NCI segue com a seguinte composição:

Bitcoin (66,82%);

Ether (29,74%);

Litecoin (0,75%);

Chainlink (0,66%);

Bitcoin Cash (0,44%);

Axie Infinity (0,36%);

Uniswap (0,35%);

Stellar (0,32%);

Filecoin (0,30%);

The Sandbox (0,27%).

