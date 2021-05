SuperAgro: podcast discute a revolução dos alimentos orgânicos

Antes o patinho feito da agricultura nacional, hoje o mercado de alimentos orgânicos movimenta 6 bilhões de reais de reais por ano e deve crescer pelo menos 30% nos próximos quatro anos, segundo projeções da consultoria Euromonitor. Grandes redes de varejo, como o Carrefour, já compram boa partre da produção dos agricultores do setor.

Multinacionais como a Nestlé também investem em produtos como leite orgânico. Mas falta, ainda, conquistar maiores ganhos de escala a fim de alcançar novos saltos de expansão e tornar os orgânicos mais acessíveis aos brasileiros.

Esse é o tema do segundo episódio do podast SuperAgro, que vai ao ar todas as quartas-feiras, trazendo os desafios, as oportunidades e os grandes personagens do agronegócio brasileiro. O engenheiro e produtor rural Joe Valle, proprietário da Malunga, do Distrito Federal, é o entrevistado deste edição.

Neto de pequenos produtores rurais, Valle decidiu investir na agricultura orgânica há 30 anos. Atualmente, ele colhe 5.000 toneladas de hortaliças por ano, Boa parte da produção segue para grandes redes de varejo, como Carrefour e Oba. Com o aumento das vendas, o produtor decidiu abrir há três anos uma rede de lojas próprias em Brasília. O Mercado Malunga tem hoje seis unidades na capital. No ano passado, Valle faturou quase 40 milhões de reais. A expectativa é alcançar 75 milhões de reais até 2026.

"O orgânico é uma forma de fazer as coisas que veio para ficar, principalmente nesse período de pandemia em que as pessoas estão muito mais voltadas para se conhecer e ver que a vida é mais do que simplesmente consumir sem saber o que vai acontecer no outro dia", diz Valle, considerado um dos maiores produtores de alimentos orgânicos do país.

Em meio ao crescimento do mercado de alimentos orgânicos, o podcast também discute as oportunidades do setor e aborda as principais orientações para quem quer começar. "Fundos de investimento começaram a prestar mais atenção nesse segmento, então é importante ter em mente os aspectos que mais podem despertar interesse de investidores", diz Valle.

Valle lembra que o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao cultivo de orgânicos, relacionadas a insumos e maquinário, deve levar a uma nova fase de expansão. "Mas é preciso diminuir os custos", afirma.

O podcast SuperAgro vai ao ar todas as quartas-feiras com os principais desafios e oportunidades do agronegócio, com apresentação de Carla Aranha, repórter de macroeconomia da EXAME. Clique aqui para ver o canal no Spotify, ou siga em sua plataforma de áudio preferida, e não deixe de acompanhar os próximos programas.

