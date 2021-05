Safra recorde de soja colabora com saldo positivo da balança comercial

Os embarques recordes de soja impactaram positivamente a balança comercial em abril e devem continuar apresentando um bom resultado em maio, segundo a Confederação Nacional de Agricultura (CNA). As exportações totais brasileiras chegaram a 26,4 bilhões de reais em abril, em uma alta de 50,5% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.

A balança comercial do mês passado fechou com um saldo positivo de 10,34 bilhões de reais, o que representa um aumento de quase 70% em comparação a abril de 2020. Segundo a Secretaria de Comercio Exterior, as exportações recorde de soja, de 17 milhões de toneladas, exerceram um papel importante nesse resultado positivo.

O Brasil deve colher este ano sua maior safra de grãos da história, de 135,8 milhões de toneladas, 10 milhões a mais do que em 2020. "Em abril, foi embarcado um volume recorde", diz Fábio Carneiro, assessor técnico da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. "Houve atraso no plantio e excesso de chuvas, o que concentrou boa parte das exportações no mês passado".

A valorização dos preços no mercado internacional é outro fator que tem contribuído para os bons resultados da balança comercial. Carneiro lembra que a cotação de soja atingiu 15 dólares em abril, diante de 9 dólares no ano passado. "Como o mercado trabalha com contratos pré-fixados, a maioria dos produtores não deve receber o preço cheio", afirma Carneiro. A expectativa é que neste mês os embarques sejam um pouco menores, em razão da alta concentração em abril, mas devem continuar representantivos.

