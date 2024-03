X1 Brazil lota arena e bate marca explosiva de audiência na CazéTV

O mais recente card promovido pela X1 Brazil, em São Luís-MA, foi um sucesso dentro e fora de campo. Entre as quatro linhas, disputas emocionantes e um novo campeão.

Fora delas, muitas parcerias comerciais, público em peso e audiência marcante: mais de 1.2 milhão de visualizações na CazéTV, sendo 265 mil dispositivos conectados simultaneamente, incluindo as lives no Instagram do influenciador, Ney Silva, e a do perfil oficial da X1 Brazil.

Em uma semana, todos os cerca de 5 mil ingressos foram esgotados. Os fãs queriam ver os maranhenses L7 e Toinha disputarem os títulos da maior organização de X1 do país.

O apoio deu resultado e os dois garantiram os cinturões masculino e feminino para o Maranhão. L7 derrotou o então detentor do cinturão, Paçoca, pelo placar de 4 a 3, enquanto Toinha defendeu seu título nas cobranças de shootouts, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar com Bia Cabelinho.

No âmbito dos negócios, a X1 Brazil também selou acordos notáveis para esta importante etapa de sua temporada. A Adidas, a partir de agora, fornecerá bolas, uniformes, chuteiras e ainda estampou a sua logomarca no uniforme dos atletas bem como no centro do campo do Castelinho.

A Sportingbet, Aposta Ganha e BetEsporte ofereceram odds para o evento, agitando o mercado das apostas esportivas e garantiram presença nas telas de LED, prismas de campo e chamadas na transmissão da CazéTV e redes sociais. A Star+ também marcou presença como patrocinador oficial, com o LED da série Xógum.

“O retorno que temos a cada lugar que passamos só mostra o crescimento massivo desta modalidade. O brasileiro está faminto por aquele futebol que se acostumou a acompanhar, com muitos dribles, confrontos, criatividade e ousadia. A X1 Brazil proporciona a ele tudo isso, com ação do minuto inicial ao fim”, comenta Davi Oliveira, Gerente de Projetos da X1 Brazil.

Com o apoio do Esportes da Sorte, o card de São Luís chegou a distribuir R$ 110 mil para os competidores.

