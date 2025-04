GP do Bahrein de F1 2025: veja o horário e onde assistir aos treinos nesta sexta-feira

A temporada 2025 da Fórmula 1 segue em ritmo acelerado e, após três corridas disputadas em apenas quatro fins de semana, a próxima parada do calendário é o Grande Prêmio do Bahrein. A prova será realizada entre os dias 11 e 13 de abril, no tradicional Circuito Internacional do Bahrein, localizado em Sakhir.

Esta será a volta da F1 ao traçado de Sakhir, que já havia sediado os testes de pré-temporada de 26 a 28 de fevereiro.

O circuito também foi o ponto de partida do campeonato nas temporadas de 2021 a 2024, com vitórias de Lewis Hamilton (2021), Charles Leclerc (2022) e Max Verstappen (2023 e 2024). Hamilton, aliás, é o maior vencedor da etapa, tendo conquistado cinco triunfos no local.

A etapa do Bahrein acontece logo após o GP do Japão, onde Max Verstappen voltou a brilhar. O piloto da Red Bull largou na pole e segurou a pressão das McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, que completaram o pódio em Suzuka. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, correndo pela Sauber, terminou na 19ª colocação e ainda busca seus primeiros pontos na elite do automobilismo.

Como assistir ao GP do Bahrein de F1 2025 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP do Bahrein de F1 2025

A nova etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Sexta-feira, 11 de abril

Treino Livre: 08h20

Treino Livre 2: 11h50

Sábado, 12 de abril

Treino Livre 3: 09h20

Classificação: 12h30

Domingo, 13 de abril

Corrida: 11h30

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

RBR: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1 em 2025?

GP da Arábia Saudita: 20 de abril

GP de Miami: 04 de maio

GP da Emilia Romagna: 18 de maio

GP de Mônaco: 25 de maio

GP da Espanha: 01 de junho

GP do Canadá: 15 de junho

GP da Áustria: 29 de junho

GP da Grã-Bretanha: 06 de julho

GP da Bélgica: 27 de julho

GP da Hungria: 03 de agosto

GP da Holanda: 31 de agosto

GP da Itália: 07 de setembro

GP do Azerbaijão: 21 de setembro

GP de Singapura: 05 de outubro

GP dos Estados Unidos: 19 de outubro

GP dos México: 26 de outubro

GP de São Paulo: 09 de novembro

GP de Las Vegas: 22 de novembro

GP do Catar: 30 de novembro

GP de Abu Dhabi: 07 de dezembro