Jannik Sinner x Alexei Popyrin: horário e onde assistir ao Aberto de Roma

Tenista número 1 do mundo enfrenta o australiano na segunda fase do torneio italiano e busca a classificação para as oitavas de final

Sinner: Tenista também quer se aproximar de marca de Djokovic ((Foto: Tiziana Fabi / AFP via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09h47.

O italiano Jannik Sinner, tenista número 1 do mundo, enfrenta Alexei Popyrin, australiano, 60 no ranking, nesta segunda-feira, 11, pelo Aberto de Roma, na Itália. O duelo é válido pela terceira rodada da competição e está marcado inicialmente para as 10h, de Brasília. Quem vencer avança para as oitavas de final da competição.

Essa será a quarta vez que os tenistas se enfrentam na história. O primeiro confronto foi em 2021, com vitória do australiano, no Masters de Madrid. Em 2025, no US Open, e em 2026, em Doha, ambas vitórias para o tenista italiano.

Na fase anterior, Sinner venceu o austríaco Sebastian Ofner, número 82 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Já Alexei Popyrin, que entrou na primeira fase do torneio, passou por Matteo Berrettini por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Depois despachou Jakub Mensik por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4.

Sinner quer se aproximar da marca de Djokovic

Neste duelo, Sinner quer se aproximar de uma marca de Djokovic. Em caso de vitória, essa será a 30.ª consecutiva nesse tipo de torneio. O sérvio é quem detém o recorde, com 31 vitórias, a melhor marca desde 2011.

Veja informações do duelo entre Jannik Sinner x Alexei Popyrin

  • Data: 11/05/2026
  • Hora: aproximadamente 10h
  • Torneio: Aberto de Roma, na Itália
  • Local: Campo Centrale
  • Onde assistir: Tennis TV e ESPN2
